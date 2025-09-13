Η Άννα Βίσση ξεσήκωσε ξανά το Καλλιμάρμαρο σε μια φαντασμαγορική βραδιά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η απόλυτη σταρ, άνοιξε τη βραδιά λίγο μετά τις 21.00 με την επιτυχία της «Σε περίπτωση που» με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) στο Καλλιμάρμαρο για να δει από κοντά την Άννα Βίσση.

Η απόλυτη σταρ, άνοιξε τη βραδιά λίγο μετά τις 21.00 με την επιτυχία της «Σε περίπτωση που». 

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» ανέφερε στα πρώτα λόγια της η τραγουδίστρια με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Δείτε βίντεο από την έναρξη της συναυλίας:

Η έναρξη της συναυλίας της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο


Ένα χρόνο μετά την sold out συναυλία της, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 60.000 θεατές, Άννα Βίσση επιστρέφει για δύο συναυλίες, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή (14/9).  Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Δείτε βίντεο:
Η συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο 13-09


Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση (2)

Και η Αγγελική Νικολούλη ανάμεσα στους θεατές της συναυλίας:

Καλλιμάρμαρο Βίσση 13-09


Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, πολύ πριν την επίσημη έναρξη της συναυλίας στις 21:00, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές από θαυμαστές που περίμεναν υπομονετικά για να μπουν στο στάδιο.

Δείτε βίντεο:

Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις ουρές λίγο πριν ανοίξουν οι πύλες του σταδίου:

Ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση (1)
Ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση (2)
Ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση (3)


Σημειώνεται ότι το Καλλιμάρμαρο βρίσκεται κοντά στους σταθμούς του Μετρό «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός», ενώ εξυπηρετείται και από γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ.

