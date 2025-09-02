Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
GALA
Ελένη Μενεγάκη Ματέο Παντζόπουλος

Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο

Για ακόμα ένα καλοκαίρι, η παρουσιάστρια επέλεξε το νησί όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύζυγός της

Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
29 ΣΧΟΛΙΑ
Ενώ το καλοκαίρι σιγά σιγά αποχωρεί, η Ελένη Μενεγάκη βρήκε την ευκαιρία να μοιραστεί με τους θαυμαστές της μερικές φωτογραφίες από το καλοκαίρι της στην Άνδρο. Η παρουσιάστρια που απέχει αυτό το διάστημα από την τηλεόραση, απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Σε στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελένη Μενεγάκη εμφανίζεται να ποζάρει μπροστά σε διάφορα σημεία και παραλίες του νησιού, ενώ σε πολλές από τις φωτογραφίες, στο πλευρό της βρίσκεται ο Ματέο Παντζόπουλος.

Η Άνδρος αποτελεί αγαπημένο προορισμό διακοπών και για τους δύο, αφού εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύζυγός της. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Καλοκαίρι, θάλασσα, οικογένεια, ήλιος, χαρά και απέραντη αγάπη!!».

Δείτε τη δημοσίευση
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο


Ειδήσεις σήμερα:

Με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας μιλούσε ο Πάνος Καμμένος σύμφωνα με τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ανά περιφέρεια πόσα ΑΦΜ πήραν παράνομες επιδοτήσεις - Από τα 22 εκατ. ευρώ, τα 17 στην Κρήτη

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche - «Ζητάω ταπεινά συγγνώμη»
29 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης