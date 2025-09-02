Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Ελένη Μενεγάκη: Οι διακοπές στην Άνδρο, οι πόζες στην παραλία και τα φιλιά στον Ματέο Παντζόπουλο
Για ακόμα ένα καλοκαίρι, η παρουσιάστρια επέλεξε το νησί όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύζυγός της
Ενώ το καλοκαίρι σιγά σιγά αποχωρεί, η Ελένη Μενεγάκη βρήκε την ευκαιρία να μοιραστεί με τους θαυμαστές της μερικές φωτογραφίες από το καλοκαίρι της στην Άνδρο. Η παρουσιάστρια που απέχει αυτό το διάστημα από την τηλεόραση, απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στα αγαπημένα της πρόσωπα.
Σε στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ελένη Μενεγάκη εμφανίζεται να ποζάρει μπροστά σε διάφορα σημεία και παραλίες του νησιού, ενώ σε πολλές από τις φωτογραφίες, στο πλευρό της βρίσκεται ο Ματέο Παντζόπουλος.
Η Άνδρος αποτελεί αγαπημένο προορισμό διακοπών και για τους δύο, αφού εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύζυγός της. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Καλοκαίρι, θάλασσα, οικογένεια, ήλιος, χαρά και απέραντη αγάπη!!».
