Η Σάρον Όσμπορν εθεάθη για πρώτη φορά μετά την κηδεία του Όζι - Δείτε βίντεο με την εμφάνισή της
Η 72χρονη τηλεπερσόνα συμμετείχε μαζί με την κόρη της, Κέλι, σε μια δραστηριότητα ιερακοθηρίας στην Κορνουάλη
Για πρώτη φορά μετά την κηδεία του Όζι εθεάθη η Σάρον Όσμπορν. Ο θρύλος της heavy metal και frontman των Black Sabbath έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο στα 76 του χρόνια, με τη νεκρώσιμη ακολουθία να τελείται μία εβδομάδα αργότερα στην έπαυλη της οικογένειας στο Μπέρμιγχαμ.
Η 72χρονη τηλεπερσόνα, σύζυγος και επί χρόνια μάνατζερ του τραγουδιστή συμμετείχε μαζί με την κόρη της, Κέλι Όσμπορν, σε μια δραστηριότητα ιερακοθηρίας στην Κορνουάλη. Η 40χρονη γυναίκα μοιράστηκε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο στο Instagram από την επίσκεψή τους στο Cornwall Falconry στο Μπιούγκαλ.
Στο κλιπ που δημοσιεύτηκε, η Κέλι Όσμπορν ζητά από τη μητέρα της να απλώσει το χέρι της, καθώς μια κουκουβάγια πετά από το κεφάλι της και προσγειώνεται σε αυτό. «Σήμερα σύστησα στη μητέρα μου την ιερακοθηρία και της άρεσε πολύ» έγραψε η Κέλι Όσμπορν στη λεζάντα της ανάρτησης.
Ο Όζι και η Σάρον Όσμπορν παντρεύτηκαν στη Χαβάη στις 4 Ιουλίου του 1982 και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά. Ο σπουδαίος τραγουδιστής είχε μιλήσει για τον ιδιαίτερο ρόλο που είχε παίξει εκείνη στη ζωή του. «Αν δεν είχα τη γυναίκα μου δίπλα μου, δεν θα ήμουν εδώ – χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν θα ήμουν ζωντανός, δεν θα τραγουδούσα. Μου έσωζε τη ζωή κάθε μέρα», είχε πει στον Αυστραλό μουσικό παραγωγό Μπίλι Πίνελ.
Δεν είχε παραλείψει να αναφερθεί επίσης και στη σκοτεινή πλευρά της σχέσης τους, δηλώνοντας μετανιωμένος για τα χρόνια κατάχρησης ουσιών, αλλά και για την κακοποίηση που υπέστη η Σάρον Όσμπορν από τον ίδιο. «Την εξαφάνιζα για εβδομάδες, τη χτυπούσα, έκανα φρικτά πράγματα… Κι όμως έμεινε δίπλα μου. Με έσωσε από τα πάντα. Και είναι ακόμη εδώ. Έχουμε τρία υπέροχα παιδιά και συνεχίζω την προσπάθεια», είχε εξομολογηθεί ο Όζι Όσμπορν.
