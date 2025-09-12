Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company

Ανάπτυξη 2% το 2025 και 2,5% το 2026 - Πώς αξιολογεί τις φοροελαφρύνσεις και τα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και νέους - «Κλειδί» η διαχείριση των δανείων της κρίσης