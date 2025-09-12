Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ανάπτυξη 2% το 2025 και 2,5% το 2026 - Πώς αξιολογεί τις φοροελαφρύνσεις και τα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και νέους - «Κλειδί» η διαχείριση των δανείων της κρίσης
Στο επίκεντρο της οικονομικής ατζέντας μπαίνουν οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι παρεμβάσεις στήριξης που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επόμενη διετία, σύμφωνα με τον επενδυτικό οίκο Wood & Company. Το πακέτο, που εκτιμάται σε €1,76 δισ. το 2026 (0,7% του ΑΕΠ) και €2,5 δισ. το 2027 (0,9% του ΑΕΠ), περιλαμβάνει ευρύτατες μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος, στήριξη σε οικογένειες με παιδιά, ελαφρύνσεις για νέους, καθώς και νέες κλίμακες αποδοχών για ένστολους.
Οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σχεδόν σε όλα τα κλιμάκια, εκτός από το χαμηλότερο και το υψηλότερο. Παράλληλα, θεσπίζεται νέα κλίμακα με χαμηλότερο φόρο (39% από 42%) για εισοδήματα €40.000–60.000, ενώ η ανώτατη κλίμακα παραμένει στο 44%. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης σημαντικές διευκολύνσεις για οικογένειες με παιδιά: τα νοικοκυριά με τέσσερα παιδιά και εισόδημα έως €20.000 απαλλάσσονται πλήρως από φόρο εισοδήματος, ενώ οι μικρότερες οικογένειες θα δουν σημαντικές μειώσεις στα ποσοστά.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ελάφρυνση για τους νέους. Όσοι είναι έως 25 ετών δεν θα πληρώνουν φόρο για εισοδήματα έως €20.000, ενώ για τις ηλικίες 26–30 ο φόρος θα είναι μόλις 9% αντί 20% στο εισοδηματικό κλιμάκιο €10.000–20.000. Στην περιφέρεια, μειώνονται οι συντελεστές ΦΠΑ σε απομακρυσμένες περιοχές και προχωρά η πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρές πόλεις έως το 2027. Η κυβέρνηση επιχειρεί με τον τρόπο αυτό να δώσει απάντηση τόσο στο δημογραφικό όσο και στην ανάγκη στήριξης της υπαίθρου.
Η πτωτική πορεία του χρέους
Παρά το κόστος των νέων μέτρων, η στρατηγική της δημοσιονομικής πειθαρχίας παραμένει αμετακίνητη. Η Ελλάδα καταγράφει διαρκώς υψηλότερα πλεονάσματα από τους στόχους – το 2024 σε ταμειακή βάση το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε στο 5,1% του ΑΕΠ και στο πρώτο επτάμηνο του 2025 είχε ανέλθει στο 6,5%.
Έτσι, το χρέος έχει μπει σε καθαρή τροχιά αποκλιμάκωσης. Από το ιστορικό υψηλό του 212,8% του ΑΕΠ το 2021, έχει πέσει στο 152,5% το α΄ τρίμηνο του 2025, με την κυβέρνηση να στοχεύει σε 149,1% στο τέλος του έτους. Η Wood εμφανίζεται πιο αισιόδοξη, προβλέποντας περαιτέρω πτώση στο 144,2% το 2025, στο 134,5% το 2026 και σε μόλις 101,3% το 2030. Εφόσον το σενάριο αυτό επαληθευθεί, η χώρα θα έχει μειώσει το χρέος της κατά πάνω από 110 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μέσα σε μία δεκαετία – κάτι που θα εδραιώσει οριστικά την επιστροφή της σε μια σταθερή, επενδυτικού επιπέδου οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Στο κυνήγι του δολοφόνου του Τσάρλι Κέρκ - To βίντεο της διαφυγής του και οι φωτογραφίες με τις οποίες τον ψάχνει το FBI
Με νέους κανόνες από την 1η Οκτωβρίου οι μισθώσεις Airbnb - Ξεκινούν έφοδοι από ΑΑΔΕ και υπ. Τουρισμού
H Μάργκοτ Ρόμπι έλαμψε με το αποκαλυπτικό φόρεμα στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Οι φορολογικοί συντελεστές μειώνονται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σχεδόν σε όλα τα κλιμάκια, εκτός από το χαμηλότερο και το υψηλότερο. Παράλληλα, θεσπίζεται νέα κλίμακα με χαμηλότερο φόρο (39% από 42%) για εισοδήματα €40.000–60.000, ενώ η ανώτατη κλίμακα παραμένει στο 44%. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης σημαντικές διευκολύνσεις για οικογένειες με παιδιά: τα νοικοκυριά με τέσσερα παιδιά και εισόδημα έως €20.000 απαλλάσσονται πλήρως από φόρο εισοδήματος, ενώ οι μικρότερες οικογένειες θα δουν σημαντικές μειώσεις στα ποσοστά.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ελάφρυνση για τους νέους. Όσοι είναι έως 25 ετών δεν θα πληρώνουν φόρο για εισοδήματα έως €20.000, ενώ για τις ηλικίες 26–30 ο φόρος θα είναι μόλις 9% αντί 20% στο εισοδηματικό κλιμάκιο €10.000–20.000. Στην περιφέρεια, μειώνονται οι συντελεστές ΦΠΑ σε απομακρυσμένες περιοχές και προχωρά η πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρές πόλεις έως το 2027. Η κυβέρνηση επιχειρεί με τον τρόπο αυτό να δώσει απάντηση τόσο στο δημογραφικό όσο και στην ανάγκη στήριξης της υπαίθρου.
Η πτωτική πορεία του χρέους
Παρά το κόστος των νέων μέτρων, η στρατηγική της δημοσιονομικής πειθαρχίας παραμένει αμετακίνητη. Η Ελλάδα καταγράφει διαρκώς υψηλότερα πλεονάσματα από τους στόχους – το 2024 σε ταμειακή βάση το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε στο 5,1% του ΑΕΠ και στο πρώτο επτάμηνο του 2025 είχε ανέλθει στο 6,5%.
Έτσι, το χρέος έχει μπει σε καθαρή τροχιά αποκλιμάκωσης. Από το ιστορικό υψηλό του 212,8% του ΑΕΠ το 2021, έχει πέσει στο 152,5% το α΄ τρίμηνο του 2025, με την κυβέρνηση να στοχεύει σε 149,1% στο τέλος του έτους. Η Wood εμφανίζεται πιο αισιόδοξη, προβλέποντας περαιτέρω πτώση στο 144,2% το 2025, στο 134,5% το 2026 και σε μόλις 101,3% το 2030. Εφόσον το σενάριο αυτό επαληθευθεί, η χώρα θα έχει μειώσει το χρέος της κατά πάνω από 110 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μέσα σε μία δεκαετία – κάτι που θα εδραιώσει οριστικά την επιστροφή της σε μια σταθερή, επενδυτικού επιπέδου οικονομία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Στο κυνήγι του δολοφόνου του Τσάρλι Κέρκ - To βίντεο της διαφυγής του και οι φωτογραφίες με τις οποίες τον ψάχνει το FBI
Με νέους κανόνες από την 1η Οκτωβρίου οι μισθώσεις Airbnb - Ξεκινούν έφοδοι από ΑΑΔΕ και υπ. Τουρισμού
H Μάργκοτ Ρόμπι έλαμψε με το αποκαλυπτικό φόρεμα στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα