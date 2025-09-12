Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ αποχώρησαν μαζί από τη Νέα Υόρκη μετά τη συνάντησή τους με τον πατέρα της
Το ζευγάρι εντοπίστηκε να κατευθύνεται μαζί προς το αεροδρόμιο JFK στη Νέα Υόρκη
Ο Χάρι Στάιλς και Ζόι Κράβιτζ αποχώρησαν μαζί από τη Νέα Υόρκη μετά τη συνάντησή τους με τον πατέρα της, Λένι.
Το ζευγάρι εντοπίστηκε να κατευθύνεται μαζί προς το αεροδρόμιο JFK. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Νέα Υόρκη, ο τραγουδιστής και η ηθοποιός πέρασαν χρόνο με φίλους τους, ενώ απόλαυσαν και ένα γεύμα με τον 61χρονο ροκ σταρ, πατέρα της Κράβιτζ.
Ο Στάιλς εμφανίστηκε βιαστικός στο αεροδρόμιο με πουκάμισο, τζιν παντελόνι, καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ κρατούσε έναν σάκο. Από την άλλη, η Ζόι Κράβιτζ περπατούσε δίπλα του φορώντας ένα μαύρο σύνολο.
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνισή τους
Η συνάντηση του ζευγαριού με τον Λένι Κράβιτζ πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Sant Ambroeus στο West Village και μάλιστα Κράβιτζ και Στάιλς κατέφτασαν στον χώρο πιασμένοι χέρι - χέρι. Την περασμένη εβδομάδα, ο τραγουδιστής εντοπίστηκε ξανά σε μία κοινή έξοδο με την ηθοποιό στα προάστια του Μπρούκλιν.
Πηγή ανέφερε στο «Page Six» για τη σχέση τους ότι: «Είναι τόσο δύσκολο να βγαίνεις με κάποιον όταν είσαι διάσημος. Ο Χάρι δεν θα έκανε δημόσια τη σχέση με τη Ζόι αν δεν ήταν κάτι σοβαρό. Είναι πολύ καινούριο και φρέσκο όλο αυτό μεταξύ τους και απλά περνάνε καλά. Ο Χάρι δεν βάζει ετικέτες σε αυτά τα πράγματα. Απλά περνάει υπέροχα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
