Ζόι Κράβιτζ και Χάρι Στάιλς σε νέα κοινή εμφάνιση: Περπατούσαν πιασμένοι χέρι - χέρι στο Μπρούκλιν
Ζόι Κράβιτζ και Χάρι Στάιλς σε νέα κοινή εμφάνιση: Περπατούσαν πιασμένοι χέρι - χέρι στο Μπρούκλιν

Η νέα αυτή έξοδος πυροδοτεί ξανά τις φήμες, πως οι δύο καλλιτέχνες είναι σε σχέση

Ελένη Μήτση
Σε μία νέα κοινή εμφάνιση απαθανάτισε ο φακός τη Ζόι Κράβιτς και τον Χάρι Στάιλς, με τους δύο να περπατούν πιασμένοι χέρι - χέρι στο Μπρούκλιν, πυροδοτώντας ξανά τις φήμες πως είναι ζευγάρι.

Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε το «Page Six» στο X (πρώην Twitter) φαίνονται οι δύο καλλιτέχνες να περπατούν στον δρόμο. Στις εικόνες, η Κράβιτζ εμφανίζεται να φορά ένα σύνολο σε μαύρη απόχρωση, ενώ ο Στάιλς επέλεξε μπεζ παντελόνι και τζιν μπουφάν.

Η νέα αυτή έξοδος έρχεται λίγες ημέρες μετά την κοινή παρουσία τους στο Λονδίνο, με πρόσωπα που τους είδαν να αναφέρουν, ότι έδιναν φιλιά στον δρόμο λίγο μετά από εκδήλωση για την προώθηση της νέας ταινίας της Κράβιτζ, «Caught Stealing». Στις 24 Αυγούστου, οι δύο τους απαθανατίστηκαν στη Ρώμη περπατώντας πιασμένοι αγκαζέ.

Πρόσφατα, υπήρξε έντονη φημολογία ότι η Ζόι Κράβιτζ είχε σχέση με τον Όστιν Μπάτλερ. Συγκεκριμένα, οι δύο ηθοποιοί είχαν τραβήξει την προσοχή των μέσων με τις κοινές τους εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και φωτογραφίες τους σε μπαρ στο Παρίσι, όπου τους είδαν να είναι αγκαλιασμένοι. Η τελευταία γνωστή σχέση της Κράβιτζ ήταν με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Τσάνινγκ Τέιτουμ, με τον οποίο ήταν μαζί από το 2021 έως το 2024, ενώ είχε προηγουμένως παντρευτεί τον ηθοποιό Καρλ Γκλούσμαν για έναν χρόνο.

Όσον αφορά στον Χάρι Στάιλς, ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής χώρισε με την Τέιλορ Σουίφτ το 2024, μετά από έναν χρόνο σχέσης, ενώ τον Ιούνιο εντοπίστηκε να φιλιέται με μια άγνωστη γυναίκα στο Glastonbury Festival.

