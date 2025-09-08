Στάιλς: Αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος στη ζωή του, είπε πηγή αναφερόμενη στη φημολογούμενη σχέση του με την Κράβιτζ
Οι κοινές εμφανίσεις των δύο σταρ έχουν πυροδοτήσει τις φήμες πως είναι ζευγάρι
Τον έρωτα φαίνεται πως έχει βρει ο Χάρι Στάιλς στο πρόσωπο της Ζόι Κράβιτζ, με άτομα από το περιβάλλον του να υποστηρίζουν πως βιώνει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Page Six, «είναι πολύ δύσκολο να βγαίνεις ραντεβού ως διάσημος… Ο Χάρι δεν θα είχε βγει δημόσια με τη Ζόι αν δεν σήμαινε κάτι για εκείνον. Είναι πολύ νέο και φρέσκο και απλώς διασκεδάζουν. Ο Χάρι δεν βάζει ταμπέλες σε αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος που έχει ζήσει ποτέ, περνάει υπέροχα».
Από την άλλη, πηγή που μίλησε στην Daily Mail ανέφερε: «Αυτό εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο, είτε το παραδέχονται είτε όχι. Μπορεί να μην το σκέφτονται έτσι, αλλά τα πράγματα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον».
Οι κοινές εμφανίσεις τους δείχνουν ότι οι φήμες μόνο αβάσιμες δεν είναι. Στη Νέα Υόρκη, την περασμένη εβδομάδα, ο φωτογραφικός τους εντόπισε να κρατιούνται χέρι-χέρι και να αγκαλιάζονται, με άτομα που τους είδαν να κάνουν λόγο για «έντονη χημεία». Το βράδυ της ίδιας μέρας απόλαυσαν ένα ρομαντικό δείπνο, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν βρεθεί στη Ρώμη.
Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν με την κοινή εμφάνισή τους στο Rita’s Bistro του Σόχο, μετά την πρεμιέρα της νέας ταινίας της Κράβιτς, «Caught Stealing». Στην εκδήλωση, η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί με τους συμπρωταγωνιστές της, Ματ Σμιθ και Όστιν Μπάτλερ – ο τελευταίος μάλιστα είχε απασχολήσει τον Τύπο με φήμες ότι οι δυο τους φλέρταραν.
Παρά το γεγονός ότι κάποιοι μιλούν για μια σχέση χωρίς «ταμπέλες», οι φίλοι τους τονίζουν ότι το ειδύλλιο έχει προοπτικές σοβαρής εξέλιξης. «Ακόμα και χωρίς επίσημους χαρακτηρισμούς, αν λένε ότι είναι απλώς φίλοι κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Οι φίλοι τους βλέπουν πως αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι ξεχωριστό και αν το θέλουν, δεν υπάρχει λόγος να παίζουν παιχνίδια», υποστήριξε πηγή.
Φωτογραφία: Shutterstock
Harry Styles is the 'happiest he's ever been' and 'having fun' with Zoë Kravitz - as couple's new romance continues to blossom https://t.co/YGyBsHlMLy— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 8, 2025
