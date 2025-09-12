Τζόρτζιο Αρμάνι: Άνοιξε η διαθήκη του - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Ο σχεδιαστής ζητά στη διαθήκη του ο οίκος του να τύχει «ηθικής, αδιάβλητης και άμεμπτης διαχείρισης», με έμφαση στη διατήρηση ενός σύγχρονου και ουσιαστικού στυλ
Άνοιξε στο Μιλάνο η διαθήκη του κορυφαίου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, αποκαλύπτοντας τις επιθυμίες του για τον έλεγχο και τη διαχείριση του πασίγνωστου οίκου του. Ο θρυλικός σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, λίγες εβδομάδες πριν από τον προγραμματισμένο εορτασμό για τα 50 χρόνια του οίκου του στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου με «άπειρη θλίψη», όπως ανέφερε ο οίκος σε δήλωσή του.
Σύμφωνα με τη διαθήκη, ο σύντροφός και στενός συνεργάτης του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Νταλ’ Όρκο, θα έχει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου στον οίκο μόδας. Το 30% θα ανήκει στα ανίψια του σχεδιαστή, Σιλβάνα και Αντρέα, και το υπόλοιπο 30% στο ίδρυμα που είχε δημιουργήσει ο Αρμάνι.
Όσον αφορά την εταιρία που διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του, ιδιοκτήτες θα είναι η αδελφή του, Ροσάνα και τα δύο ανίψια του. Η περιουσία περιλαμβάνει ακίνητα στο Μιλάνο, επαύλεις στο Σαν Τροπέ και το ιταλικό νησί Παντελερία, ενώ ο Λεο Νταλ’ Όρκο θα έχει την επικαρπία τους, συμπεριλαμβανομένου και του μεγάρου στη ιταλική πρωτεύουσα όπου ζούσε ο Αρμάνι.
Στη διαθήκη προβλέπεται επίσης ότι εντός 18 μηνών από τη δημοσίευσή της, το 15% του οίκου θα πρέπει να πωληθεί σε όμιλο αντίστοιχης ισχύος, όπως η LVMH, η Luxottica ή η L’Oreal. Τρία χρόνια αργότερα, θα μπορεί να πωληθεί ένα επιπλέον ποσοστό 30%-54,9%, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής αλλαγής ιδιοκτησίας του διεθνούς φήμης οίκου.
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ζητά στην διαθήκη του ο οίκος να τύχει «ηθικής, αδιάβλητης και άμεμπτης διαχείρισης», με έμφαση στη διατήρηση ενός σύγχρονου και ουσιαστικού στυλ, την κομψότητα, την καινοτομία και την ποιότητα.
Giorgio Armani Foundation to own all of Giorgio Armani company, ANSA says citing will https://t.co/5r01mEf7Ug https://t.co/5r01mEf7Ug— Reuters Business (@ReutersBiz) September 12, 2025
