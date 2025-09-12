Η Τέιλορ Σουίφτ κλήθηκε να καταθέσει στο δικαστήριο για τη διαμάχη μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι
Η τραγουδίστρια θα καταθέσει μόνο εφόσον το δικαστήριο εγκρίνει την παράταση της σχετικής προθεσμίας, λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων
Η Τέιλορ Σουίφτ κλήθηκε να καταθέσει στο δικαστήριο για τη διαμάχη μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι.
Η τραγουδίστρια πρόκειται να καταθέσει μόνο αν η νομική ομάδα του Μπαλντόνι πείσει τον δικαστή Λιούις Τζ. Λίμαν να παρατείνει την προθεσμία για τη συλλογή αποδείξεων. Όπως δήλωσε η δικηγόρος του ηθοποιού, Έλιν Σ. Γκαροφάλo, το αίτημα δεν αφορούσε σε γενική παράταση 30 ημερών, αλλά ειδικά στη δυνατότητα η Σουίφτ να καταθέσει την εβδομάδα 20–25 Οκτωβρίου, λόγω επαγγελματικών της υποχρεώσεων. Η ίδια κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» στις 3 Οκτωβρίου και «δεν είναι σε θέση» να καταθέσει νωρίτερα.
Τον Ιούνιο, δικαστής είχε αποφασίσει ότι ο Μπαλντόνι μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα μηνύματα που αντάλλασσαν μεταξύ τους η Σουίφτ και η Λάιβλι, τα οποία σχετίζονται με την ταινία «It Ends with Us».
Η δικαστική διαμάχη των δύο ηθοποιών ξεκίνησε, όταν η Λάιβλι κατηγόρησε τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us», για σεξουαλική παρενόχληση και εκστρατεία δυσφήμισης με τον Μπαλντόνι να απαντά με αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία απορρίφθηκε. Η δίκη έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026 και οι δύο πλευρές αναμένεται να καταθέσουν στο δικαστήριο.
Η Σουίφτ, η οποία έχει βαφτίσει ένα από τα παιδιά της Λάιβλι και του Ρέινολντς, έχει εμπλακεί στη νομική διαμάχη της πρώην φίλης της με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη. Μετά την εξέλιξη αυτή, η σχέση των δύο γυναικών φαίνεται πως περνάει κρίση. Μάλιστα, η ανακοίνωση της Τέιλορ Σουίφτ για τον αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι στις 26 Αυγούστου έτυχε θερμών ευχών από αγαπημένους της φίλους, ωστόσο δεν υπήρξε καμία δημόσια αντίδραση από την πλευρά της Μπλέικ Λάιβλι.
Τον περασμένο μήνα, μια πηγή αποκάλυψε ότι η Λάιβλι έχει αποδεχτεί ότι η σχέση της με την τραγουδίστρια έχει τελειώσει, τουλάχιστον για την ώρα. Τον Ιούνιο, άλλο πρόσωπο είχε πει στην «Daily Mail» ότι η Σουίφτ είχε «αγνοήσει» τις επανειλημμένες προσπάθειες της Λάιβλι να «επικοινωνήσει» με «μηνύματα, γραπτά και φωνητικά ακόμη και emails, μέσω των οποίων την παρακαλούσε να αποκαταστήσουν ό,τι είχαν».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Taylor Swift is set to give evidence in legal battle between former best friend Blake Lively and Justin Baldoni https://t.co/9wsce7R16p— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 12, 2025
