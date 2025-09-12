Η Τέιλορ Σουίφτ κλήθηκε να καταθέσει στο δικαστήριο για τη διαμάχη μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι.

, τα οποία

σχετίζονται με την ταινία «It Ends with Us».

Η δικαστική διαμάχη των δύο ηθοποιών ξεκίνησε, όταν η Λάιβλι κατηγόρησε τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us», για σεξουαλική παρενόχληση και εκστρατεία δυσφήμισης με τον Μπαλντόνι να απαντά με αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία απορρίφθηκε. Η δίκη έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026 και οι δύο πλευρές αναμένεται να καταθέσουν στο δικαστήριο.



