Τζάστιν Μπαλντόνι: Δικαστής του επέτρεψε την πρόσβαση στα μηνύματα της Μπλέικ Λάιβλι με την Τέιλορ Σουίφτ

Στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης ανάμεσα στοναι την Μπλέικ Λάιβλι βρέθηκε η Τέιλορ Σουίφτ για ακόμα μία φορά, παρά το γεγονός ότι το αίτημα να καταθέσει στο δικαστήριο απορρίφθηκε. Όπως αποκαλύπτει το Page Six, ο δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Τετάρτη ότι ο σκηνοθέτης μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε επικοινωνίες μεταξύ της Τέιλορ Σουίφτ και της Μπλέικ Λάιβλι, που σχετίζονται με την ταινία «It Ends with Us».Όπως αναφέρει η δικαστική απόφαση: «Τα αιτήματα για τα μηνύματα της Σουίφτ σε σχέση με την ταινία και την παρούσα υπόθεση είναι ευλόγως στοχευμένα ώστε να αποκαλύψουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς της Λάιβλι περί παρενόχλησης και αντεκδίκησης».Η απόφαση προβλέπει πως τα μηνύματα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά είτε την ίδια την ταινία «It Ends With Us», είτε την Μπλέικ Λάιβλι ή τη νομική της διαμάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.Οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι είχαν προτείνει να παραδώσουν οποιαδήποτε έγγραφα ζητήσει η πλευρά του Τζάστιν Μπαλντόνι, εξαιρώντας όμως τις συνομιλίες της ηθοποιού με την Τέιλορ Σουίφτ, με αντάλλαγμα την πλήρη παράδοση οπτικοακουστικού υλικού και αποσπασμάτων μηνυμάτων που αναφέρονται στη μήνυση. Η πλευρά του Τζάστιν Μπαλντόνι απέρριψε την πρόταση.Η απόφαση του δικαστή ακολουθεί την προσπάθεια της Μπλέικ Λάιβλι να προστατεύσει τα μηνύματά της με την Τέιλορ Σουίφτ, υποστηρίζοντας πως δεν είναι κεντρικά στην υπόθεση. Η ηθοποιός είχε καταθέσει μήνυση τον Δεκέμβριο του 2023 εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και εκστρατεία δυσφήμισης εις βάρος της.Η Τέιλορ Σουίφτ ενεπλάκη στην υπόθεση τον Ιανουάριο, όταν αναφέρθηκε στην αγωγή–αντεπίθεση των 400 εκατ. δολαρίων που υπέβαλε ο Τζάστιν Μπαλντόνι, κατηγορώντας την Μπλέικ Λάιβλι ότι χρησιμοποίησε τη φιλία της με την τραγουδίστρια και τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς, ως μοχλό πίεσης στα γυρίσματα της ταινίας.Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, είχε προσκληθεί στο σπίτι του διάσημου ζευγαριού, όπου φέρεται να συζητήθηκαν αλλαγές στο σενάριο παρουσία «μιας διάσημης και στενής φίλης». Στα μηνύματα που επικαλέστηκε ο δικηγόρος του, Μπράιαν Φρίντμαν, η Μπλέικ Λάιβλι χαρακτήριζε την Τέιλορ Σουίφτ και τον Ράιαν Ρέινολντς ως «τους δράκους τγς», υπονοώντας ότι θα την προστάτευαν ή θα επηρέαζαν την έκβαση της συνεργασίας.«Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Ο Μπαλντόνι δεν είχε να κάνει μόνο με τη Λάιβλι, αλλά και με δύο από τους πιο ισχυρούς και πλούσιους celebrities στον κόσμο, που δεν θα δίσταζαν να του δυσκολέψουν τη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φρίντμαν.Παρότι η Τέιλορ Σουίφτ είχε κληθεί να καταθέσει στη δίκη που έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026, τελικά το αίτημα αποσύρθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή του Page Six, η τραγουδίστρια φέρεται να είναι «έξαλλη» με την Μπλέικ Λάιβλι για το γεγονός ότι την παρέσυρε σε αυτή τη διαμάχη, υποστηρίζοντας ότι η φιλία τους έχει πλέον χαλάσει ανεπανόρθωτα.: Shutterstock