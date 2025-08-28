H Mπλέικ Λάιβλι δεν θα είναι στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ - Τέλος στη φιλία τους μετά την εμπλοκή της τραγουδίστριας στη δικαστική διαμάχη με τον Μπαλντόνι
H ηθοποιός και η τραγουδίστρια δεν έχουν επικοινωνήσει μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της δεύτερης
Δεν θα παραστεί στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ η Μπλέικ Λάιβλι, καθώς η φιλία τους κατέρρευσε νωρίτερα φέτος μετά την εμπλοκή της τραγουδίστριας στη δικαστική διαμάχη της ηθοποιού με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends with Us», Τζάστιν Μπαλντόνι.
Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον τους που μίλησε στη DailyMail, η Μπλέικ Λάιβλι δεν έχει επικοινωνήσει με την Τέιλορ Σουίφτ μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι και δεν σκοπεύει να το κάνει. «Δεν επικοινώνησε και ούτε πρόκειται να το κάνει. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Τι νόημα θα είχε να επικοινωνήσει τώρα; Δεν έχει κανένα νόημα. Η Μπλέικ Λάιβλι έχει πιο σημαντικά ζητήματα να ασχοληθεί», δήλωσε.
Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι η ηθοποιός δεν σκέφτεται την Τέιλορ Σουίφτ ή τον αρραβώνα της, καθώς επικεντρώνεται στη δική της ζωή και τις νομικές υποθέσεις της. «Δεν υπάρχει το "θα είναι ή δεν θα είναι". Απλά δεν θα είναι. Το ξέρει αυτό. Και δεν νομίζω να θέλει να μιλήσει ιδιαίτερα για αυτό», σημείωσε.
Η φιλία τους είχε κλονιστεί τον Ιανουάριο, όταν ο Τζάστιν Μπαλντόνι κατέθεσε αγωγή 400 εκατ. δολαρίων εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς και του δημοσιογράφου τους, κατηγορώντας τους για δυσφήμιση και εκβιασμό. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, είχαν παρουσιαστεί μηνύματα της Μπλέικ Λάιβλι που ανέφεραν μεταξύ άλλων την Τέιλορ Σουίφτ ως «έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες» της.
Παρά τη διαμάχη και τη διακοπή επικοινωνίας με την Μπλέικ Λάιβλι, η Τέιλορ Σουίφτ ζει την ευτυχία της με τον αρραβωνιαστικό της. Η τραγουδίστρια και ο σταρ των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους την Τρίτη 26 Αυγούστου, με ανάρτηση στο Instagram. «Η δασκάλα των αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», έγραψε η Τέιλορ Σουίφτ στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
How Blake Lively feels about former best friend Taylor Swift’s engagement to Travis Kelce https://t.co/xnVHd241iA pic.twitter.com/ha4Tnh6GYj— Page Six (@PageSix) August 28, 2025
