Πώς η Τέιλορ Σουίφτ ανέβασε το κόστος για τον Τζάστιν Μπαλντόνι στη διαμάχη του με την Μπλέικ Λάιβλι
Η διάσημη τραγουδίστρια ενεπλάκη άθελά της, όταν ο Μπαλντόνι ισχυρίστηκε ότι η Λάιβλι χρησιμοποίησε τη φιλία τους ως μοχλό πίεσης στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us
Ακριβά φαίνεται πως κόστισε στον Τζάστιν Μπαλντόνι η εμπλοκή της Τέιλορ Σουίφτ στη διαμάχη του με την Μπλέικ Λάιβλι. Η Τέιλορ Σουίφτ ενεπλάκη στην υπόθεση τον Ιανουάριο, όταν αναφέρθηκε στην αγωγή των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέβαλε ο Τζάστιν Μπαλντόνι, κατηγορώντας την Μπλέικ Λάιβλι ότι χρησιμοποίησε τη φιλία της με την τραγουδίστρια και τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς, ως μοχλό πίεσης στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us».
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, η εταιρεία διαχείρισης κρίσεων με έδρα το Τέξας, που εργάζεται για τον Τζάστιν Μπαλντόνι και την εταιρεία του Wayfarer Studios στη δικαστική τους διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι, φέρεται να ζήτησε αύξηση αμοιβής λόγω της... Τέιλορ Σουίφτ, και των φανατικών θαυμαστών της.
Σύμφωνα με νέα νομικά έγγραφα, μέλος της ομάδας του Μπαλντόνι ζήτησε 30.000 δολάρια για να αντιμετωπιστεί πιθανή διαδικτυακή επίθεση από τους Swifties, όπως αποκαλούνται οι φαν της. Ένα έγγραφο που κατατέθηκε στην υπόθεση περιλαμβάνει email μεταξύ στελεχών της ομάδας δημοσίων σχέσεων του Μπαλντόνι, με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2024, στο οποίο αναφέρεται: «Η ομάδα των social media ανησυχεί πλέον ότι η Μπλέικ θα ενεργοποιήσει το fan base της Τέιλορ Σουίφτ, κάτι που αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Με αυτό κατά νου και για να διασφαλιστεί ότι ο Τζάστιν και το στούντιο θα είναι 100% προστατευμένοι, η αμοιβή αλλάζει σε 30.000 δολάρια τον μήνα λόγω της αύξησης της διαδικτυακής συζήτησης».
Την επόμενη ημέρα, στις 8 Αυγούστου 2024, η εταιρεία Street Relations Inc. του Τζεντ Γουάλας εξέδωσε τιμολόγιο προς τα Wayfarer Studios για το ποσό των 30.000 δολαρίων.
Το όνομα του Γουάλας είχε αναφερθεί για πρώτη φορά σε μηνύματα που η Λάιβλι συμπεριέλαβε στην αγωγή της για σεξουαλική παρενόχληση κατά του Μπαλντόνι, τον Δεκέμβριο του 2024. Στα μηνύματα αυτά, οι συνεργάτες του ηθοποιού φέρονται να επαινούσαν τον Γουάλας ως υπεύθυνο για την επιτυχία στην «αλλαγή του αφηγήματος» για τη Λάιβλι και τον Μπαλντόνι στα social media.
Η Λάιβλι κατονόμασε τον Γουάλας και την εταιρεία του ως συγκατηγορούμενους, μαζί με τον Μπαλντόνι, στην αγωγή που κατέθεσε στην Καλιφόρνια, επικαλούμενη παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων και ακατάλληλη συμπεριφορά στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us». Τον Φεβρουάριο, ο Γουάλας απάντησε με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της ηθοποιού. Αργότερα, ο Γουάλας αποσύρθηκε από την υπόθεση της Λάιβλι.
Φωτογραφία: Shutterstock
A Texas crisis PR firm working for Justin Baldoni and Wayfarer Studios in their battle with Blake Lively asked for more money, partly due to Blake’s former bestie Taylor Swift and her fanbase.— TMZ (@TMZ) August 13, 2025
Read more: https://t.co/p7uU9OFIpI pic.twitter.com/5ASE3ammK7
Φωτογραφία: Shutterstock
