Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν μετά από δύο χρόνια σχέσης
«Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται» έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Ιnstagram
«Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η στιγμή που ο αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου γονάτισε για να της προσφέρει το δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.
Δείτε την ανάρτηση
Η σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, ενώ οι θαυμαστές της τραγουδίστριας προέβλεπαν ήδη από νωρίς την κατάληξή της σε γάμο. Τα σενάρια περί πρότασης εντάθηκαν τον Αύγουστο του 2024, όταν ο δημοσιογράφος Άνταμ Σέφτερ, ο οποίος ασχολείται με το NFL, υπαινίχθηκε σε ζωντανή εκπομπή πως ο Τράβις Κέλσι είχε ήδη αγοράσει δαχτυλίδι.
Τις φήμες ενίσχυσε και η αποκάλυψη πως ο αθλητής είχε ζητήσει την ευχή του πατέρα της Τέιλορ Σουίφτ, Σκοτ Σουίφτ, ήδη από το 2023, ενώ φίλοι του μιλούσαν για προετοιμασίες γύρω από το δαχτυλίδι. Παράλληλα, οι δημόσιες εμφανίσεις της Τέιλορ Σουίφτ με καλυμμένα τα χέρια της τροφοδοτούσαν νέα σενάρια.
Η σχέση τους ήρθε λίγους μήνες μετά τον πολύχρονο δεσμό της τραγουδίστριας με τον ηθοποιό Τζο Άλγουιν, αλλά και την ολιγόμηνη σχέση της με τον Ματί Χίλι, frontman του συγκροτήματος «The 1975». Ο Τράβις Κέλσι, αντίστοιχα, βρισκόταν σε φάση χωρισμού από την επί χρόνια σύντροφό του, Κέιλα Νικόλ, όταν επιχείρησε να γνωρίσει την Τέιλορ Σουίφτ σε συναυλία της.
Παρά την αρχική της άρνηση να τον συναντήσει στα παρασκήνια, οι δυο τους ήρθαν τελικά κοντά και η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους δεσμούς της διεθνούς σόουμπιζ.
Η πρώτη τους κοινή εμφάνισηΗ Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί να φεύγουν από το γήπεδο, μετά τη νίκη των «Kansas City Chiefs» επί των «Chicago Bears» την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου. Το βίντεο σηματοδότησε την πρώτη κοινή θέαση του ζευγαριού από τότε που ξέσπασαν οι φήμες ότι ήταν σε σχέση. Παρά το γεγονός ότι τους βιντεοσκόπησαν, ο σταρ αθλητής και η ποπ σταρ ήταν σε πολύ καλή διάθεση καθώς χαιρέτησαν τους θαυμαστές κατά την έξοδό τους από τον χώρο.
«Άρχισα να την ερωτεύομαι για το πόσο γνήσια είναι»Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο podcast «Bussin' With The Boys», που κυκλοφόρησε την Τρίτη, ο 34χρονος σταρ των Kansas City Chiefs ρωτήθηκε για το ειδύλλιό του με την τραγουδίστρια. Όταν ρωτήθηκε πώς είναι να βγαίνεις με τη μεγαλύτερη ποπ σταρ του πλανήτη, ο 3 φορές πρωταθλητής του Super Bowl δεν δίστασε να απαντήσει.
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Θέλεις να κρατήσεις τα πράγματα ιδιωτικά, αλλά ταυτόχρονα, δεν θέλω να κρύψω τίποτα», είπε ο Κέλσι. «Αυτό είναι το κορίτσι μου. Αυτή είναι η κυρία μου. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Δεν κάθομαι σκεπτόμενος πώς να το ισορροπήσω, λέγοντας: "Πώς μπορώ να το κρατήσω κρυφό;". Απλά δεν θέλεις να αφήνεις τους πάντες να μπαίνουν στην προσωπική σου ζωή και να μπορούν να τη σχολιάζουν, γνωρίζοντας ότι ό,τι κάνει [σ.σ. η Σουίφτ] γίνεται πρωτοσέλιδο».
Τα φιλιά μετά την πρόκριση των Chiefs στο Super BowlΗ Τέιλορ Σουίφτ και ο σύντροφός της, Τράβις Κέλσι, μοιράστηκαν μια τρυφερή στιγμή πανηγυρίζοντας τη νίκη της ομάδας του, Kansas City Chiefs, που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Super Bowl. Μετά τη νίκη επί των Buffalo Bills στον τελικό του AFC Championship, το ζευγάρι αντάλλαξε παθιασμένα φιλιά στο γήπεδο Arrowhead, μπροστά στους φίλους και τις οικογένειές τους.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
