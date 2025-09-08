Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»
Το τρίτο μέρος της επιτυχημένης σειράς μυστηρίου παρουσιάζει την πιο επικίνδυνη έρευνα του διάσημου ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ
Στη δημοσιότητα έδωσε το Netflix το τρέιλερ της ταινίας «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» με τον Ντάνιελ Κρεγκ να επιστρέφει στον ρόλο του διάσημου ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ.
Το τρίτο μέρος της επιτυχημένης σειράς μυστηρίου «Knives Out» του Ράιαν Τζόνσον παρουσιάζει την πιο επικίνδυνη έρευνα του Blanc μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «μετά από μια φαινομενικά απίθανη δολοφονία που συγκλονίζει την πόλη, η αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Geraldine Scott (Κούνις) ενώνει τις δυνάμεις της με τον Μπενουά Μπλανκ για να ξετυλίξουν ένα μυστήριο που ξεπερνά τα όρια τόσο της πίστης όσο και της λογικής». Όπως δηλώνει ο Μπλανκ: «Αυτό παρουσιάστηκε ως θαύμα, αλλά είναι απλώς ένας φόνος. Και εγώ λύνω φόνους».
Δείτε το τρέιλερ
Ο δημιουργός τόνισε ότι η ταινία είναι «πιο κοντά στην πρώτη “Knives Out”», επιστρέφοντας στις κλασικές ρίζες του είδους που προϋπήρχαν της Αγκάθα Κρίστι, φτάνοντας μέχρι τον Έντγκαρ Άλαν Πόε. Την περιγράφει ως «γοτθική», με μεγάλο μέρος της δράσης να εκτυλίσσεται σε μια παλιά πέτρινη εκκλησία και σε ένα τεράστιο παρεκκλήσι που σχεδίασε ο σκηνογράφος Ρικ Χάινριχς, ενώ η ατμόσφαιρα ενισχύεται από την κινηματογράφηση του Στιβ Γιέντλιν.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζος Ο’Κόνορ, Γκλεν Κλόουζ, Τζος Μπρόλιν, Μίλα Κούνις, Τζέρεμι Ρένερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Άντριου Σκοτ, Κάιλι Σπέινι και Ντάριλ ΜακΚόρμακ.
Το «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου, προτού κυκλοφορήσει παγκοσμίως στο Netflix στις 12 Δεκεμβρίου.
