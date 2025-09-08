Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Ο ασθενής νοσηλεύεται στην Εντατική, η γυναίκα του αντιλήφθηκε το λάθος και σταμάτησε η μετάγγιση αίματος άλλης ομάδας από εκείνη του συζύγου της - Συνελήφθησαν η νοσηλεύτρια, ο διευθυντής της κλινικής και η επόπτρια - Τι λέει η κλινική
Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή, αυτή τη φορά σε ιδιωτική κλινική και συγκεκριμένα στην Ευρωκλινική, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/9).
Μία νοσηλεύτρια της κλινικής, έκανε μετάγγιση λάθος ομάδας αίματος σε 67χρονο ογκολογικό ασθενή. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από την σύζυγό του και η μετάγγιση διεκόπη (είχαν ήδη τοποθετηθεί 40ml από τα 200ml, ενώ η Ευρωκλινική μιλά για λιγότερα από 5 ml αίματος).
Ο ασθενής νοσηλεύεται στην Εντατική και σύμφωνα με το νοσοκομείο δεν κινδυνεύει η ζωή του και βρίσκεται στη ΜΕΘ για προληπτικούς λόγφους. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα: η νοσηλεύτρια, ο διευθυντής της κλινικής και η επόπτρια. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ το Εθνικό Κέντρο αιμοδοσίας έχει στείλει κλιμάκιο για τη διερεύνηση του συμβάντος.
Υπενθυμίζεται ότι, πριν λίγους μήνες παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο, προκαλώντας τον θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.
Αίσθηση έχει προκαλέσει στις αρμόδιες Αρχές που διερευνούν το περιστατικό, ότι στο δωμάτιο νοσηλεύονταν μόλις 2 ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα φορούσαν "βραχιολάκι" ταυτοποίησης μετά την εισαγωγή τους, γεγονός που πρακτικά μηδένιζε κάθε περιθώριο λάθους. Η σύγκριση με τις συνθήκες νοσηλείας στο Τζάνειο όπου είχε καταγραφεί το άλλο συμβάν πριν από λίγους μήνες είναι αναπόφευκτη- στο δημόσιο νοσοκομείο οι νοσηλευόμενοι ήταν περισσότεροι και χωρίς βραχιολάκια, καθώς όπως εξηγήθηκε αργότερα, είχε χαλάσει ο εκτυπωτής.
Επίσης, κατά πληροφορίες η νοσηλεύτρια που έκανε την λανθασμένη πράξη της μετάγγισης φέρεται να είναι απόφοιτη πανεπιστημιακής νοσηλευτικής σχολής.
Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής για το περιστατικό:
Τη δική της εκδοχή για το περιστατικό έδωσε με ανακοίνωσή της η Ευρωκλινική, στην οποία αναφέρεται: Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.
Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.
Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.
Η ανάρτηση Γεωργιάδη
Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας ο οποίος υπενθύμισε το παρόμοιο συμβάν στο Τζάνειο και τόνισε ότι στο ΕΣΥ έχουν ήδη αυστηροποιηθεί όλα τα σχετικά πρωτόκολλα. Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του ανέφερε:
«Εύχομαι περαστικά στον ασθενή που έλαβε την λάθος μετάγγιση αίματος σήμερα στην «Ευρωκλινική». Όπως θυμάστε, όταν είχε συμβεί το παρόμοιο περισταστικό στο Τζάνειο, είχα πει ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε το ΕΣΥ για αυτό και ότι δυστυχώς αυτά είναι περιστατικά που μπορεί να συμβούν και στα καλύτερα Νοσοκομεία. Το επισημαίνω διότι τότε είχαν βρει διάφοροι την ευκαιρία να κάνουν φτηνή, λαϊκίστικη αντιπολίτευση πάνω σε ένα, τραγικό, ανθρώπινο όμως λάθος.
Εμείς στο ΕΣΥ μετά από αυτό αυστηροποιήσαμε όλα μας τα σχετικά πρωτόκολλα».
Εύχομαι περαστικά στον ασθενή που έλαβε την λάθος μετάγγιση αίματος σήμερα στην «Ευρωκλινική». Όπως θυμάστε, όταν είχε συμβεί το παρόμοιο περισταστικό στο Τζάνειο, είχα πει ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε το ΕΣΥ για αυτό και ότι δυστυχώς αυτά είναι περιστατικά που μπορεί να…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2025
