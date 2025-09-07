Μάρθα Στιούαρτ: Αντιδράσεις προκάλεσε με τη νέα της selfie - «Νόμιζα ότι είναι η Μίλι Μπόμπι Μπράουν» της γράφουν
Η ίδια αρνείται ότι έχει πειράξει το πρόσωπό της
Με μια νέα selfie που ανάρτησε στο Instagram, η Μάρθα Στιούαρτ προκάλεσε σχόλια και εικασίες σχετικά με το αν έχει καταφύγει σε πλαστικές επεμβάσεις. Η 84χρονη χρησιμοποίησε τη φωτογραφία για να προωθήσει τη νέα σειρά περιποίησης δέρματος που λανσάρει.
«Το δέρμα μου είναι σφιχτό, καθαρό, με ελάχιστους πόρους και λάμπει από υγεία και φροντίδα», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, αποδίδοντας την εμφάνισή της στον νέο ορό της εταιρείας.
Ενώ πολλοί ακόλουθοι την αποθέωσαν για την εικόνα της, δεν έλειψαν οι επικριτικοί σχολιασμοί. «Αυτό είναι το πρόσωπο κάποιου που έχει κάνει πλαστική στο πρόσωπο και το σαγόνι», έγραψε κάποιος στο Twitter, ενώ άλλος σχολίασε: «Νόμιζα ότι ήταν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν».
Η Μάρθα Στιούαρτ, ωστόσο, έχει μιλήσει ανοιχτά για τις αισθητικές παρεμβάσεις που κάνει, τονίζοντας ότι δεν έχει προχωρήσει ποτέ σε χειρουργικό λίφτινγκ. Σε συνέντευξή της στη Wall Street Journal αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί «λίγο filler στα μάγουλα» καθώς και botox στον λαιμό και κάτω από το πηγούνι, ενώ συνεργάζεται στενά με δερματολόγους και αισθητικούς για θεραπείες σύσφιξης.
Η ίδια επιμένει πως το μυστικό της νεανικής της όψης δεν περιορίζεται στις καλλυντικές παρεμβάσεις αλλά και στον τρόπο ζωής της: ισορροπημένη διατροφή, γυμναστική και συστηματική φροντίδα. «Δεν σκέφτομαι πολύ την ηλικία, αλλά δεν θέλω να δείχνω την ηλικία μου. Για αυτό δουλεύω σκληρά», υπογράμμισε.
