Η ΔΕΘ που άλλαξε τους φόρους: Εκπτώσεις για τη μεσαία τάξη, ανάσα για νέους και πολύτεκνους

Μικρότερα θα δουν όσοι δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Ενώ ελαφρύνονται και επιβραβεύονται φορολογικά να δηλώνουν περισσότερα, όσοι βγάζουν έως 4.000 ή και 5.000 ευρώ το μήνα.Συγκεκριμένα:- μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες με 4 παιδιά είχαν μέχρι φέτος μειώσεις φόρου έως 1.580 ευρώ. Πλέον το όφελος θα φτάνει μέχρι και 4.800 ευρώ, για όσους δηλώνουν έως 30.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό θα ισχύει ακόμα και αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον είναι πολύτεκνοι με 4 παιδιά και άνω.- για 3 παιδιά, ο φόρος μέχρι και 20.000 ευρώ θα πέσει από 22% σε 9%. Κερδίζουν αυτομάτως έτσι έως 1.300 ευρώ ετησίως περισσότερα κάθε γονέας.- για 1 παιδί, οι γονείς είχαν ετησίως όφελος φόρου μέχρι 123 ευρώ. Από το 2026 θα έχουν 600 ευρώ. Ωστόσο για εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται για όλους εξίσου, ασχέτως αν και πόσα παιδιά έχει κάθε φορολογούμενος.β)μένουν αφορολόγητοι, για έσοδα έως 20.000 ετησίως. Γλιτώνοντας αυτομάτως έως 2.100 ευρώ το χρόνο.γ)πληρώνουν φόρο μόνον 9% και κερδίζουν αυτομάτως 1.300 ευρώ το χρόνο.δ)(εισοδήματα από 25.000 ευρώ και άνω) η ελάφρυνση ξεκινά από 300 και φτάνει στα 4.800 ευρώ σε σχέση με σήμερα.Μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, όλοι προσπαθούν να καταλάβουν πόσο λιγότερους φόρους θα πληρώσουν και τι κερδίζουν άμεσα στην τσέπη.που το 2026 πιάνει δουλειά και θα παίρνει τον κατώτατο μισθό 900 ευρώ, ή δουλεύει "σεζόν" και βγάζει 2.000 ή 3.000 ευρώ το μήνα από μισθούς και tips, ή τέλειωσε μια σχολή και ασκεί ατομική επιχείρηση (πχ ηλεκτρολόγος) βγάζοντας 20.000 ευρώ ετησίως: δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρουςόπου δύο γονείς εργάζονται για μισθούς 1.400 – 1.500 ευρώ το μήνα και βγάζουν από 20.000 ευρώ το χρόνο ο καθένας (40.000 συνολικά η οικογένεια): δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρουςκαι μισθό 1.250 ευρώ «καθαρά» το μήνα (17.500 ευρώ το χρόνο), που είχε ως τώρα μείωση φόρου 123 ευρώ (σε σχέση με έναν άγαμο χωρίς κανένα παιδί), έχει μείωση 4 μονάδων φόρου και κερδίζει 300 ευρώ, σε σχέση με όσα πλήρωνε ως τώρα.όπου ένας γονέας έχει μισθό 2.000 ευρώ το μήνα και ο άλλος παίρνει τον κατώτατο, γλιτώνουν φόρους 600 ευρώ το χρόνο, δηλαδή έμμεση αύξηση 50 ευρώ παραπάνω «καθαρά», σε μηνιαία βάση.με έσοδα 72.000 ευρώ το χρόνο χωρίς παιδιά, πλήρωσε φέτος φόρο 23.580 ευρώ στην εφορία. Με το νέο σύστημα, θα πληρώσει φόρο μόλις 18.980 ή 4.600 ευρώ λιγότερα, για τα κέρδη που θα έχει το 2026 και θα φορολογηθεί το 2027.Αντιθέτως συνταξιούχος χωρίς παιδιά που παίρνει 1.600 ευρώ «καθαρά» από συντάξεις, θα δει όφελος -πέραν της κατάργησης της προσωπικής διαφορά και της ετήσιας αύξησης που θα δοθεί το 2026- επιπλέον 185 ευρώ το χρόνο -ή 15 ευρώ περισσότερα στο ΑΤΜ κάθε μήνα- μόνο από την αλλαγή της φορολόγησης. Αν η σύνταξή του δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ, δεν θα έχει καθόλου όφελος από τις μειώσεις φόρων.Εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται από το οικονομικό επιτελείο τη Δευτέρα.