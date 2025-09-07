Κάρλο Ακούτις: Άγιος από σήμερα ο «influencer του Θεού»

Η καρδιά του φυλάσσεται σε χρυσή λειψανοθήκη στον καθεδρικό ναό του Σαν Ρουφίνο, αλλά ήταν αυτή που χωρούσε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τους γονείς αυτού του παιδιού που είναι ο πρώτος Άγιος της νέας χιλιετίας.

O Ακούτις ανακηρύχθηκε σήμερα από τον, σε μια μεγαλοπρεπή τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Χιλιάδες πιστοί παρακολούθησαν την αγιοκατάταξη μέσω γιγαντοοθονών, τόσο στο Βατικανό όσο και στην πόλη καταγωγής του, την Ασίζη.

Άγγελος επί γης

Η διαίσθηση