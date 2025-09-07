ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αρκούδα έγινε viral στην Τουρκία καθώς έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Βίντεο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οκάν αντιμετωπίζει στομαχικές διαταραχές

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό στην Τουρκία έγινε viral αυτή την εβδομάδα, όταν μια αρκούδα 91 κιλών χρειάστηκε να μεταφερθεί σε κτηνιατρική κλινική με… στομαχόπονο. Ο Οκάν, όπως ονομάζεται το ζώο, είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα φρούτων και παρουσίασε έντονη δυσφορία στην κοιλιακή χώρα.

Η αρκούδα μεταφέρθηκε στο Κτηνιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, μεταξύ αυτών και σε αξονική τομογραφία. Τα αποτελέσματα βγήκαν καθαρά, χωρίς να εντοπιστούν μάζες, ενώ και οι αιματολογικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές. «Είναι πλέον μια χαρά, πολύ ήρεμος και ευτυχισμένος. Σύντομα θα δροσίζεται στην πισίνα του πάρκου», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Φύση και Ζωή» της Κωνσταντινούπολης, Μπουράκ Μεμίσογλου.

Ο Οκάν έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στους επισκέπτες του πάρκου, οι οποίοι τον αναγνωρίζουν από τα ρεπορτάζ στα ΜΜΕ. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που πάσχει από αντίστοιχο πρόβλημα: τρία χρόνια πριν είχε υποβληθεί ξανά σε θεραπεία για στομαχόπονο μετά από υπερκατανάλωση φρούτων. Τότε... βαπτίστηκε, όταν ένας υπάλληλος, μην ξέροντας πώς να τον αποκαλέσει στο νοσοκομείο, του έδωσε το δικό του όνομα: Οκάν.

Σήμερα, οι κτηνίατροι και οι βιολόγοι του κέντρου προσέχουν  τη διατροφή του, προσαρμόζοντας τα γεύματα ώστε να αποφευχθούν νέες… περιπέτειες. Ο Οκάν απολαμβάνει εποχιακά φρούτα και λαχανικά, ενώ τον χειμώνα τρέφεται με μέλι και ψάρι μπονίτο.

Ο Οκάν δεν είναι μόνο μια αρκούδα· έχει γίνει μια viral φιγούρα που κλέβει τις εντυπώσεις.

