Μάρτιν Σορτ για Μέριλ Στριπ: Έχει κάθε δικαίωμα να είναι ντίβα, αλλά είναι τόσο ευγενική, διασκεδαστική και γενναιόδωρη
Οι δύο ηθοποιοί συμπρωταγωνιστούν στη σειρά «Only Murders In The Building», ενώ δημοσιεύματα τους θέλουν να είναι ζευγάρι
Με θερμά λόγια μίλησε ο Μάρτιν Σορτ για τη Μέριλ Στριπ με αφορμή τη «συνύπαρξή» τους στη σειρά «Only Murders in the Building», χαρακτηρίζοντάς τη συνάδελφό του μεταξύ άλλων «ευγενική, διασκεδαστική, γενναιόδωρη». Ο 75χρονος ηθοποιός που δημοσιεύματα τους τελευταίους μήνες τον θέλουν σε σχέση με τη σταρ του Χόλιγουντ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonigh πως, αν και το δικαιούται, εκείνη δεν επιθυμεί να φέρεται ως ντίβα.
«Έχει κάθε δικαίωμα να είναι ντίβα. Και είναι απλώς τόσο ευγενική, διασκεδαστική και γενναιόδωρη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε επίσης για το τι θα ξάφνιαζε το κοινό σχετικά με τη Στριπ, ο Σορτ περιέγραψε την προσέγγισή της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων: «Νομίζω το πόσο εύκολη είναι, πόσο χαλαρή είναι. Δεν κουβαλάει καμία από τις 21 υποψηφιότητές της για Όσκαρ στο πλατό».
Η Μέριλ Στριπ εντάχθηκε στο καστ το 2023, στην τρίτη σεζόν, υποδυόμενη τη σταρ του Μπρόντγουεϊ Λορέτα Ντάρκιν, που έλκει ερωτικά τον Όλιβερ Πάτναμ, τον οποίο υποδύεται ο Σορτ.
Η στενή σχέση του Σορτ με τη Στριπ εκτός πλατό έχει πυροδοτήσει πολλές φήμες, τις οποίες οι δύο ηθοποιοί έχουν διαψεύσει επανειλημμένα. Ο συνδημιουργός της σειράς, Τζον Χόφμαν, είχε δηλώσει το 2024 στο Decider ότι η συνεργασία τους επί σκηνής είναι «απίστευτη».
Όσον αφορά δε στο ποιο θα είναι το μέλλον της σειράς, ο Μάρτιν Σορτ ξεκαθάρισε ότι οι ίδιοι οι ηθοποιοί δεν ξέρουν πότε θα ολοκληρωθεί. «Μας ρωτούν: “Για πόσο καιρό θέλετε να το κάνετε;” Και απλώς απαντώ: “Ε, πείτε μας εσείς”. Μας αρέσει να το κάνουμε και είναι μια υπέροχη δουλειά για εμάς», είπε. «Δεν θα μπορούσαμε να πούμε, “ας κάνουμε κάτι άλλο”. Θα ήταν μια άλλη κατάσταση που δεν θα ήταν τόσο διασκεδαστική ή με τους φίλους σου…», διευκρίνισε.
«Οι επιτυχίες είναι τόσο σπάνιες. Είναι τέτοια τυχαία γεγονότα όταν όλα τα άστρα ευθυγραμμίζονται. Νομίζω ότι αυτή είναι μία από αυτές. Αλλά θα το κάναμε όσο νιώθουμε ότι η ποιότητα είναι εκεί», κατέληξε.
Martin Short Commends Meryl Streep on Being 'Easy' to Work With: 'Doesn't Carry Any of Her 21 Oscar Nominations to the Set' https://t.co/w2BJk15hpy— People (@people) September 3, 2025
