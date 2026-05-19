Αντετοκούνμπο: Οι παίκτες του NBA θεωρούν ότι θα παραμείνει στους Μπακς!
Σε μυστικό δημοψήφισμα που διοργάνωσε το Athletic, η πλειοψηφία των παικτών του NBA που συμμετείχαν έδειξαν να πιστεύουν ότι ο Greek Freak θα παραμείνει κάτοικος Μιλγουόκι
Η σεζόν στο NBA μπαίνει στην τελική της ευθεία με τη διεξαγωγή των τελικών σε Ανατολή και Δύση και τα μεταγραφικά σενάρια είναι αυτά που κυριαρχούν στην επικαιρότητα...
Ανάμεσα τους κι αυτό με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς με τη σχέση των δύο πλευρών να παρουσιάζει... ρωγμές εδώ και αρκέτούς μήνες και το μέλλον του Έλληνα άσου να εμφανίζεται... αβέβαιο.
Τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο, γιατί εντός του NBA και δη στους αθλητές επικρατεί διαφορετική άποψη, όπως αποάκλυψε η έρευνα που έκανε το έγκυρο Athletic.
Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα μυστικής ψηφοφορίας στην οποία μετείχαν 151 αθλητές ομάδων του NBA, σχεδόν οι μισοί (69 ψήφοι ή 45.7%) δήλωσαν ότι τον βλέπουν να παραμένει στο Μιλγουόκι και τους Μπακς!
Να σημειωθεί ότι αυτές οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν πριν από την πρόσφατη κλιμάκωση της κατάστασης. Κυρίως πριν ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Τζίμι Χάσλαμ —ο οποίος έχει ορκιστεί να παραχωρήσει με ανταλλαγή τον Αντετοκούνμπου αν δεν δεσμευτεί με τη μακροχρόνια επέκταση συμβολαίου για την οποία είναι επιλέξιμος την 1η Οκτωβρίου— δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αναμένει σαφήνεια στην υπόθεση του Γιάννη πριν από το draft της 23ης Ιουνίου.
Ο δεύτερος προορισμός που προέκυψε από την ψηφοφορία των αθλητών ήταν το Μαϊάμι και οι Χιτ! Όπως ξεκαθάρισε ο 81χρονος πρόεδρος της ομάδας, Πατ Ράιλι, στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να κάνει ο οργανισμός μια σημαντική αναβάθμιση φέτος το καλοκαίρι.
«Δεν είμαστε αρκετά καλοί και δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό», δήλωσε ο Ράιλι, του οποίου η ομάδα είναι γνωστό ότι πίεσε για την ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο στην προθεσμία των ανταλλαγών τον Φεβρουάριο. «Αυτή είναι η πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια που μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πιστεύω ότι οι παίκτες θέλουν να παίξουν στο Μαϊάμι — κάποιοι όχι. Πιστεύω ότι είμαστε ελκυστικός προορισμός. Ποτέ δεν ξέρεις σίγουρα μέχρι να βγεις στην αγορά και να ξεκινήσεις αυτές τις συζητήσεις».
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Νέα Υόρκη κατέλαβε την τρίτη θέση από αθλητές (18 ψήφοι) που ψήφισαν συγκεκριμένες ομάδες, καθώς ο Yiannis είχε δείξει ενδιαφέρον να παίξει για τους Νικς το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, η φετινή έκδοση των Νικς τα πηγαίνει μια χαρά, καθώς σκούπισαν τους Σίξερς στις 10 Μαΐου για να προκριθούν στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Ωστόσο την τρίτη θέση γενικά πήρε η «άλλη ομάδα» (29 ψήφοι) κι αυτό δείχνει ότι πολλοί θεωρούν ότι πιθανή παρουσία του στην αγορά, μπορεί να προκαλέσει κινήσεις που κανείς δεν περιμένει.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το που θα παίξει την επόμενη χρονιά ο Αντετοκούνμπο:
|Ομάδα
|Ποσοστό
|Μιλγουόκι Μπακς
|45.7% (69 ψήφοι)
|Μαϊάμι Χιτ
|23.2% (35 ψήφοι)
|Νιου Γιορκ Νικς
|11.9% (18 ψήφοι)
|Άλλη ομάδα
|19.2% (29 ψήφοι)
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
