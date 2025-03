Μέριλ Στριπ: Τέλος το κρυφτό - Είναι σε σχέση με τον Μάρτιν Σορτ εδώ και έναν χρόνο

Κλείσιμο

Παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις τους, η Μέριλ Στριπ και ο Μάρτιν Σορτ φαίνεται πως είναι ζευγάρι εδώ και πολλούς μήνες. Σύμφωνα με το Page Six, οι δύο θρύλοι του Χόλιγουντ έχουν σχέση «για περισσότερο από έναν χρόνο», αν και αρχικά δεν αναζητούσαν κάτι ρομαντικό. Ένας στενός τους φίλος αποκάλυψε ότι η σχέση τους, «τους εξέπληξε», ενώ τόσο οι οικογένειές τους, όσο και οι φίλοι τους εγκρίνουν απόλυτα τη νέα τους σύνδεση.Οι φήμες περί σχέσης ξεκίνησαν από τη συνεργασία τους στη σειρά, όπου υποδύονται ένα ζευγάρι. Η χημεία τους, όμως, ξεπέρασε τα όρια της οθόνης, καθώς εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι σε εκδήλωση της σειράς τον Αύγουστο του 2023.Παρόλο που αρχικά οι εκπρόσωποι της Μέριλ Στριπ δήλωσαν πως είναι απλώς φίλοι, άτομα από το στενό τους περιβάλλον ανέφεραν ότι ο ρομαντισμός τους γεννήθηκε στα γυρίσματα. «Είναι το πιο κακοφυλαγμένο μυστικό της παραγωγής», ανέφερε κάποιος, σημειώνοντας πως κανείς δεν τους ρωτάει πια, καθώς η απάντηση είναι προφανής.Τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ο Μάρτιν Σορτ τοποθετήθηκε και ο ίδιος ως προς τις φήμες ότι είναι σε σχέση. «Δεν είμαστε ζευγάρι. Είμαστε απλώς πολύ στενοί φίλοι», δήλωσε ο διάσημος κωμικός στο κυριακάτικο επεισόδιο του podcast «Club Random» του Μπιλ Μάερ. Η διευκρίνιση του Σορτ ήρθε μετά την αναφορά του παρουσιαστή στους συμπρωταγωνιστές του «Only Murders in the Building» ως «power couple». Ο Μάερ στη συνέχεια αστειεύτηκε ότι θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να βγει ραντεβού με την Στριπ ούτως ή άλλως. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό στο Χόλιγουντ από ένα power couple», αστειεύτηκε. «Δούλεψε για τον Τομ Κρουζ και τη Νικόλ Κίντμαν. Δούλεψε για τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί».Η Μέριλ Στριπ και ο Μάρτιν Σορτ εμφανίστηκαν μαζί και στο Saturday Night Live, ενώ πρόσφατα μια φωτογραφία τους στον λογαριασμό της Τζένιφερ Λόπεζ στο Instagram πυροδότησε εκ νέου τις φήμες. Οι φήμες για την ερωτική σχέση της Μέριλ Στριπ με τον Μάρτιν Σορτ κυκλοφόρησαν, λίγο μετά την αποκάλυψη του χωρισμού της από τον σύζυγό της, Ντον Γκάμερ. Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι από το 1978 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, προτού ανακοινώσουν το 2023 ότι είχαν χωρίσει από το 2017.Ο Μάρτιν Σορτ, από την άλλη, έχασε τη σύζυγό του, Νάνσι Ντόλμαν, το 2010, μετά από 30 χρόνια γάμου. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει συγκινητικά για την απώλειά της, τονίζοντας πως «είναι ακόμα εδώ» και πως συνεχίζει να την αισθάνεται δίπλα του. Αν και οι ίδιοι δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα τη σχέση τους, οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ.SPLASHNEWS/IDEAL IMAGES