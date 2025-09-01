Γιώργος Καράβας: Ξεκινάει κάτι μεγάλο και είμαι εδώ να σε καμαρώνω, έγραψε η Ραφαέλα Ψαρρού για την πρεμιέρα του «Exathlon»
Γιώργος Καράβας: Ξεκινάει κάτι μεγάλο και είμαι εδώ να σε καμαρώνω, έγραψε η Ραφαέλα Ψαρρού για την πρεμιέρα του «Exathlon»

Η σύζυγος του μοντέλου βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο μαζί με τα παιδιά τους

Με αφορμή τη χθεσινή πρεμιέρα του «Exathlon», η Ραφαέλα Ψαρρού δήλωσε ότι καμαρώνει τον Γιώργο Καράβα σε κάθε νέο του επαγγελματικό βήμα, ενώ για την απόφασή του να παρουσιάσει το ριάλιτι σημείωσε ότι «ξεκινάει κάτι μεγάλο».

Η σύζυγος του μοντέλου βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο μαζί με τα παιδιά τους και λίγο πριν προβληθεί το πρώτο επεισόδιο του ριάλιτι στον ΣΚΑΪ, την Κυριακή 31 Αυγούστου, ανάρτησε στα social media φωτογραφίες, ποζάροντας αγκαλιά με το μοντέλο.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε στο Instagram σημείωσε: «Σήμερα ξεκινάει κάτι μεγάλο και είμαι εδώ να σε καμαρώνω σε κάθε βήμα».

