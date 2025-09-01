Σκιάθος: Τουρμπίνες αεροπλάνου εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο
Σκιάθος: Τουρμπίνες αεροπλάνου εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο

Για ακόμα μία χρονιά είναι πολλοί οι τουρίστες που επισκέπτονται τη συγκεκριμένη παραλία δίπλα στο αεροδρόμιο για να βλέπουν από κοντά τα αεροπλάνα που προσγειώνονται και απογειώνονται

Σκιάθος: Τουρμπίνες αεροπλάνου εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο
Σκηνές που επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι στη Σκιάθο καταγράφηκαν ξανά, καθώς τουρίστες συνεχίζουν να συρρέουν στην παραλία δίπλα στο αεροδρόμιο για να ζήσουν από πολύ κοντά την εμπειρία της απογείωσης και της προσγείωσης αεροσκαφών.

Το φαινόμενο έχει γίνει συνήθεια για αρκετούς επισκέπτες, όμως δεν λείπουν τα απρόοπτα. Αυτή τη φορά, μια ομάδα τουριστών είδε τις αποσκευές της να εκτοξεύονται στη θάλασσα από την ισχύ των τουρμπίνων αεροπλάνου της Ryanair που ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει κόσμο να προσπαθεί να κρατηθεί από κάπου για να μην πέσει, την ώρα που ο δυνατός αέρας από το αεροσκάφος παρέσερνε τα πάντα στο πέρασμά του. Σε ένα χαρακτηριστικό καρέ φαίνεται τουρίστας να τρέχει μέσα στο νερό για να περισώσει τη βαλίτσα του που είχε καταλήξει στη θάλασσα.

Ryanair Engine Blasts Bystander and Luggage Into Water While Preparing for Takeoff


Στη Σκιάθο, τα αεροπλάνα περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από παραλίες όπως τα «Ξυστά» στον Άγιο Στέφανο, λίγο πριν προσγειωθούν στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης». Οι εικόνες είναι θεαματικές, αποτελούν «δόλωμα» για βίντεο και φωτογραφίες, ωστόσο δεν παύουν να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για τους ανυποψίαστους τουρίστες.

Η πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος κόσμου, την ίδια στιγμή όμως εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια όσων επιλέγουν να βρεθούν σε τόσο μικρή απόσταση από τις μηχανές των αεροσκαφών.

