Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους
Μετά από περίπου δύο χρόνια σχέσης το ζευγάρι θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας

Την αγαπημένη του Κατερίνα Μπιρμπίλη θα παντρευτεί ο γιος της Αγάπης Πολίτη και του Γιώργου Βαρδινογιάννη, Παύλος Βαρδινογιάννης, έξι μήνες μετά τον γάμο της αδελφής του Χρυσής με τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

Στην αναγγελία του γάμου του ζευγαριού που μετά περίπου δύο χρόνια σχέσης αναφέρεται: «Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γεννηθείς εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, γιος του Γεωργίου και της Αγάπης, το γένος Πολίτη, και η Αικατερίνη Μπιρμπίλη, γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, κόρη του Αιμιλιανού και της Αναστασίας, το γένος Παπαδημητρίου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στην Αθήνα Αττικής».

O Παύλος Βαρδινογιάννης (αριστερά) προσέρχεται με τη μητέρα του Αγάπη Βαρδινογιάννη (μέση) και τη μέλλουσα σύζυγό του Κατερίνα Μπιρμπίλη (δεξιά) στον γάμος της Χρυσής Βαρδινογιάννη με τον Νικόλαο ντε Γκρες

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γάμος θα τελεστεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η Κατερίνα Μπιρμπίλη είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, συγγραφέως και συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα», στον οποίο συμμετέχει ως ψηφιακή δημιουργός.

