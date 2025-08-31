Σοφία Παυλίδου: Αποχαιρετώ τον Αύγουστο με ένα ηλιοβασίλεμα, γράφει από τη Νάξο
Κρατάω αυτή την ενέργεια, την ηρεμία και την ευγνωμοσύνη μαζί μου για να με συνοδεύουν σε ό,τι φέρει ο υπόλοιπος χρόνος, ανέφερε η ηθοποιός στο Instagram - Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
Ποζάροντας με φόντο το ηλιοβασίλεμα είπε το δικό της «αντίο» στον Αύγουστο και το καλοκαίρι η Σοφία Παυλίδου. Η ηθοποιός φόρεσε ένα μαύρο μπικίνι και ένα καπέλο με πολύχρωμα μοτίβα και φωτογραφήθηκε σε παραλία της Νάξου, δημοσιεύοντας στη συνέχεια μερικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
«Τελευταία μέρα του Αυγούστου. Τον αποχαιρετώ με ένα ηλιοβασίλεμα που μοιάζει με υπόσχεση. Κρατάω αυτή την ενέργεια, την ηρεμία και την ευγνωμοσύνη μαζί μου για να με συνοδεύουν σε ό,τι φέρει ο υπόλοιπος χρόνος», σχολίασε στην ανάρτησή της.
Δείτε τις εικόνες που μοιράστηκε
