Σοφία Παυλίδου: Αποχαιρετώ τον Αύγουστο με ένα ηλιοβασίλεμα, γράφει από τη Νάξο

Κρατάω αυτή την ενέργεια, την ηρεμία και την ευγνωμοσύνη μαζί μου για να με συνοδεύουν σε ό,τι φέρει ο υπόλοιπος χρόνος, ανέφερε η ηθοποιός στο Instagram - Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε