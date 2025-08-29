Κόνι Μεταξά: Η σχέση μου με το φαγητό, το σώμα μου και το γυμναστήριο δεν είναι υγιής
Θέλω να ζω τη ζωή μου, σχολίασε η τραγουδίστρια
Τη σχέση με το σώμα της περιέγραψε η Κόνι Μεταξά, τονίζοντας ότι δεν είναι υγιής, καθώς δεν θέτει σε προτεραιότητα τη γυμναστική και τη σωστή διατροφή.
Η τραγουδίστρια μίλησε για τις αυξομειώσεις του βάρους της, παραδεχόμενη ότι στο παρελθόν έχει πάρει παραπάνω κιλά, ενώ σχολίασε ότι λόγω του ύψους της η διαφορά είναι άμεσα εμφανής κάτι που ωστόσο της προκαλεί πανικό.
Όπως είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό «OK!»: «Εγώ είμαι και πολύ κοντή οπότε, όποτε πάρω κιλά φαίνονται αμέσως. Μόνο με πανικό το διαχειρίζομαι αυτό. Η σχέση μου γενικά με το φαγητό, το σώμα μου και το γυμναστήριο δεν είναι υγιής. Είναι ένα κομμάτι που δεν το έχω φτιάξει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το φτιάξω ποτέ».
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι δεν αθλείται σε καθημερινό επίπεδο καθώς προτιμάει να περνάει χρόνο με τον εαυτό της και τους φίλους της ή να απολαύσει ένα αγαπημένο της φαγητό από το να επισκεφτεί το γυμναστήριο.
Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Δεν είμαι καθόλου συνεπής με αυτά. Θέλω να ζω τη ζωή μου. Αν μια μέρα θέλω απλά να κάτσω στο κρεβάτι μου και να βλέπω τηλεόραση δεν θα σηκωθώ να πάω γυμναστήριο. Αν υπάρχει επιλογή να βγω με τους φίλους μου ή να πάω γυμναστήριο θα προτιμήσω να δω τους φίλους μου. Αν υπάρχει μπροστά μου μια φανταστική μακαρονάδα θα τη φάω».
