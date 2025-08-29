Καιρός: Εξασθενούν τα μελτέμια, έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

Ο καιρός το Σάββατο 30 Αυγούστου

Ο καιρός την Κυριακή 31 Αυγούστου

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29-30 βαθμούς.Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές 34 με 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.