Σπίτια-κουτιά 50 ετών με ενοίκιο 500 ευρώ για φοιτητές

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη καταγράφουν τιμές ρεκόρ - Ενοίκια που ξεκινούν από 400 ευρώ και γκαρσονιέρες που ξεπερνούν τα 50 χρόνια ζωής - Στο τραπέζι η πρόταση για ψηφιακή πλατφόρμα φοιτητικής στέγης - Υποχρεώσεις και συμβουλές από την ΠΟΜΙΔΑ