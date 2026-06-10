Τουλάχιστον 11 νεκροί και 44 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Ισραήλ

Τουλάχιστον 11 νεκροί και 44 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Δύο επιθέσεις στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, προκάλεσαν δεκάδες θύματα, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες

Τουλάχιστον 11 νεκροί και 44 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο
Τουλάχιστον 11 νεκροί και 44 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός δύο ισραηλινών πληγμάτων χθες Τρίτη στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ειδικότερα, ισραηλινή επίθεση στην τοποθεσία Αλ Μπας στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα άλλων, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Είχε προηγηθεί αεροπορικό πλήγμα στη συνοικία Αλ Μασάκεν της Τύρου, με απολογισμό οκτώ νεκρούς και 35 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά και έξι γυναίκες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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