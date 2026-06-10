Αραγτσί μετά τα αμερικανικά πλήγματα: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση αναπάντητη»
ΚΟΣΜΟΣ
Αμπάς Αραγτσί Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ

Αραγτσί μετά τα αμερικανικά πλήγματα: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση αναπάντητη»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απείλησε τις ΗΠΑ μετά τα αμερικανικά αντίποινα για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Apache και κάλεσε τις ξένες δυνάμεις να αποχωρήσουν από την περιοχή

Αραγτσί μετά τα αμερικανικά πλήγματα: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση αναπάντητη»
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Με νέες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μετά τα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν σε ιρανικούς στόχους ως αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache. 

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης παρά τις στρατιωτικές αποτυχίες που, όπως ισχυρίστηκε, έχουν υποστεί.

«Παρά τις ήττες της στο πεδίο της μάχης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας», έγραψε χαρακτηριστικά.


«Καμία επίθεση δεν θα μείνει αναπάντητη»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια.

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή του Κόλπου, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου και τα αμερικανικά πλήγματα που ακολούθησαν.

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Ο Αραγτσί απηύθυνε παράλληλα άμεσο μήνυμα προς τις ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.

«Φύγετε από την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς», έγραψε.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών έκλεισε την ανάρτησή του με ιστορική αναφορά στον Περσικό Κόλπο, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που, κατά την άποψή του, αντιμετώπισαν ξένες δυνάμεις που παρενέβησαν στην περιοχή.

«Η ιστορία του Περσικού Κόλπου περιλαμβάνει πολλά κεφάλαια για τη ζοφερή μοίρα παρείσακτων ξένων δυνάμεων», ανέφερε.
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