Αραγτσί μετά τα αμερικανικά πλήγματα: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση αναπάντητη»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απείλησε τις ΗΠΑ μετά τα αμερικανικά αντίποινα για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Apache και κάλεσε τις ξένες δυνάμεις να αποχωρήσουν από την περιοχή