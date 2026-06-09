Η Μπιάνκα Σενσόρι αρμέγει αγελάδα φορώντας αποκαλυπτικά εσώρουχα στο νέο βιντεοκλίπ του Κάνιε Γουέστ

Ο ράπερ στη συνέχεια της δίνει να πιεί από το γάλα που μόλις άρμεξε - Η 31χρονη πρωταγωνιστεί στο «Gemini Season» και υπογράφει τη σκηνοθεσία του