Η Μπιάνκα Σενσόρι αρμέγει αγελάδα φορώντας αποκαλυπτικά εσώρουχα στο νέο βιντεοκλίπ του Κάνιε Γουέστ
Η Μπιάνκα Σενσόρι αρμέγει αγελάδα φορώντας αποκαλυπτικά εσώρουχα στο νέο βιντεοκλίπ του Κάνιε Γουέστ
Ο ράπερ στη συνέχεια της δίνει να πιεί από το γάλα που μόλις άρμεξε - Η 31χρονη πρωταγωνιστεί στο «Gemini Season» και υπογράφει τη σκηνοθεσία του
Μία αγελάδα αρμέγει η Μπιάνκα Σενσόρι στο νέο βιντεοκλίπ του Κάνιε Γουέστ, φορώντας αποκαλυπτικά εσώρουχα.
Στο απόσπασμα που ανάρτησε η σύζυγος του ράπερ στο Instagram για το νέο του single «Gemini Season» , ανήμερα των γενεθλίων του τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, η 31χρονη εμφανίζεται φορώντας ένα λευκό κορμάκι καθισμένη μπροστά από μια αγελάδα, σε ένα σουρεαλιστικό περιβάλλον που θυμίζει ορεινό τοπίο. Στη συνέχεια, εμφανίζεται και ο Γουέστ, συμμετέχοντας στη σκηνή, δίνοντάς της να πιει από το γάλα που μόλις είχε αρμέξει.
Όπως αποκάλυψε η Σενσόρι, τη σκηνοθεσία του συγκεκριμένου κλιπ υπογράφει η ίδια.
Δείτε το βίντεο
Δείτε ολόκληρο το βιντεοκλίπ
Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2022, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο λόγω των τολμηρών εμφανίσεων της Σενσόρι. Η ίδια, ωστόσο, έχει ξεκαθαρίσει σε συνεντεύξεις της ότι οι επιλογές της είναι συνειδητές και αποτέλεσμα δημιουργικής συνεργασίας με τον Γουέστ. Όπως έχει δηλώσει, βλέπει την εικόνα της ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης και δεν διστάζει να πειραματίζεται, ακόμη κι αν αυτό προκαλεί αντιδράσεις.
Στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση στο Άμστερνταμ, επέλεξε ένα look που θύμιζε έντονα την εμβληματική Πριγκίπισσα Λέια Οργκάνα από το Star Wars. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε δύο πλεγμένους κότσους και ήταν ντυμένη στα λευκά.
Στο απόσπασμα που ανάρτησε η σύζυγος του ράπερ στο Instagram για το νέο του single «Gemini Season» , ανήμερα των γενεθλίων του τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, η 31χρονη εμφανίζεται φορώντας ένα λευκό κορμάκι καθισμένη μπροστά από μια αγελάδα, σε ένα σουρεαλιστικό περιβάλλον που θυμίζει ορεινό τοπίο. Στη συνέχεια, εμφανίζεται και ο Γουέστ, συμμετέχοντας στη σκηνή, δίνοντάς της να πιει από το γάλα που μόλις είχε αρμέξει.
Όπως αποκάλυψε η Σενσόρι, τη σκηνοθεσία του συγκεκριμένου κλιπ υπογράφει η ίδια.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε ολόκληρο το βιντεοκλίπ
Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2022, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο λόγω των τολμηρών εμφανίσεων της Σενσόρι. Η ίδια, ωστόσο, έχει ξεκαθαρίσει σε συνεντεύξεις της ότι οι επιλογές της είναι συνειδητές και αποτέλεσμα δημιουργικής συνεργασίας με τον Γουέστ. Όπως έχει δηλώσει, βλέπει την εικόνα της ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης και δεν διστάζει να πειραματίζεται, ακόμη κι αν αυτό προκαλεί αντιδράσεις.
Στην τελευταία της δημόσια εμφάνιση στο Άμστερνταμ, επέλεξε ένα look που θύμιζε έντονα την εμβληματική Πριγκίπισσα Λέια Οργκάνα από το Star Wars. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε δύο πλεγμένους κότσους και ήταν ντυμένη στα λευκά.
🚨 Ye and Bianca Censori Arrive in the Netherlands for Bully Tour— Simply Amaka (@StelxyG) June 7, 2026
Bianca was seen alongside Ye as the couple touched down amid ongoing controversy surrounding the shows. The concerts sparked debate after Jewish groups attempted to have them canceled over Ye's past antisemitic… pic.twitter.com/47zBaF4Uvn
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα