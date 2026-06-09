Έλενα Τσαγκρινού: Ο πρώην σύντροφός μου σέβεται την απόφαση να συνεχίσω τη ζωή μου, όπως και εγώ τη δική του
Έλενα Τσαγκρινού: Ο πρώην σύντροφός μου σέβεται την απόφαση να συνεχίσω τη ζωή μου, όπως και εγώ τη δική του
Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση για τον χωρισμό της με τον Dj Stephan
Την απόφαση της Έλενας Τσαγκρινού να συνεχίσει τη ζωή της σέβεται ο πρώην σύντροφός της, σύμφωνα με δηλώσεις της τραγουδίστριας, όπως κάνει και η ίδια.
Η τραγουδίστρια, η οποία πριν από λίγες ημέρες επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 9 Ιουνίου πως ποτέ δεν έκρυψε την προσωπική της ζωή και ούτε θέλει: «Η αλήθεια είναι ότι ανέκαθεν δεν έκρυψα ποτέ την προσωπική μου ζωή. Δεν είναι κάτι που σας το κρύβω. Νομίζω ότι είναι μία εποχή που το τραβάει αυτό, μπορούμε να το κάνουμε, είμαστε πολύ καλά, οπότε εντάξει», είπε.
Στη συνέχεια, με αφορμή δηλώσεις που έκανε ο Dj Stephan για τον νέο της σύντροφο, η Έλενα Τσαγκρινού τόνισε: «Ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός μπαμπάς και εγώ από πλευράς μου του δίνω τα συγχαρητήριά μου, το ξέρει αυτό. Σέβεται πάρα πολύ την πορεία μου και την συνέχιση της ζωής μου και εγώ τη δική του φυσικά, εννοείται».
Δείτε το βίντεο
Τι είπε ο Dj Stephan
Ο Dj Stephan έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου για την Έλενα Τσαγκρινού και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και σχολίασε: «Η Έλενα είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, ελεύθερη είναι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ πιεσμένος (για μια νέα σχέση). Τρέχω όλη τη δουλειά μου, θέλω να περνάω χρόνο με το παιδί. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχω χρόνο να κάνω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Δεν θα ήταν εύκολο να γνωρίσω στον γιο μου μια μελλοντική σύντροφο. Και έχω σκεφτεί ότι σε περίπτωση που συνέβαινε σίγουρα θα ήθελε πολύ χρόνο και πολλή δουλειά γιατί θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να παρουσιάζεις σε ένα παιδί μία άλλη γυναίκα, που αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είσαι μαζί, και να βλέπει τη μία μετά την άλλη. Κατάλαβες; Οπότε όλα αυτά θέλουν χρόνο και σιγουριά».
Η τραγουδίστρια, η οποία πριν από λίγες ημέρες επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 9 Ιουνίου πως ποτέ δεν έκρυψε την προσωπική της ζωή και ούτε θέλει: «Η αλήθεια είναι ότι ανέκαθεν δεν έκρυψα ποτέ την προσωπική μου ζωή. Δεν είναι κάτι που σας το κρύβω. Νομίζω ότι είναι μία εποχή που το τραβάει αυτό, μπορούμε να το κάνουμε, είμαστε πολύ καλά, οπότε εντάξει», είπε.
Στη συνέχεια, με αφορμή δηλώσεις που έκανε ο Dj Stephan για τον νέο της σύντροφο, η Έλενα Τσαγκρινού τόνισε: «Ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός μπαμπάς και εγώ από πλευράς μου του δίνω τα συγχαρητήριά μου, το ξέρει αυτό. Σέβεται πάρα πολύ την πορεία μου και την συνέχιση της ζωής μου και εγώ τη δική του φυσικά, εννοείται».
Δείτε το βίντεο
Τι είπε ο Dj Stephan
Ο Dj Stephan έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου για την Έλενα Τσαγκρινού και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και σχολίασε: «Η Έλενα είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, ελεύθερη είναι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ πιεσμένος (για μια νέα σχέση). Τρέχω όλη τη δουλειά μου, θέλω να περνάω χρόνο με το παιδί. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχω χρόνο να κάνω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Δεν θα ήταν εύκολο να γνωρίσω στον γιο μου μια μελλοντική σύντροφο. Και έχω σκεφτεί ότι σε περίπτωση που συνέβαινε σίγουρα θα ήθελε πολύ χρόνο και πολλή δουλειά γιατί θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να παρουσιάζεις σε ένα παιδί μία άλλη γυναίκα, που αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είσαι μαζί, και να βλέπει τη μία μετά την άλλη. Κατάλαβες; Οπότε όλα αυτά θέλουν χρόνο και σιγουριά».
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