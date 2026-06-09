Έλενα Τσαγκρινού: Ο πρώην σύντροφός μου σέβεται την απόφαση να συνεχίσω τη ζωή μου, όπως και εγώ τη δική του

Ο Dj Stephan έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου για την Έλενα Τσαγκρινού και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και σχολίασε: «Η Έλενα είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, ελεύθερη είναι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ πιεσμένος (για μια νέα σχέση). Τρέχω όλη τη δουλειά μου, θέλω να περνάω χρόνο με το παιδί. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχω χρόνο να κάνω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Δεν θα ήταν εύκολο να γνωρίσω στον γιο μου μια μελλοντική σύντροφο. Και έχω σκεφτεί ότι σε περίπτωση που συνέβαινε σίγουρα θα ήθελε πολύ χρόνο και πολλή δουλειά γιατί θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να παρουσιάζεις σε ένα παιδί μία άλλη γυναίκα, που αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είσαι μαζί, και να βλέπει τη μία μετά την άλλη. Κατάλαβες; Οπότε όλα αυτά θέλουν χρόνο και σιγουριά».