Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει με ημιδιάφανο φόρεμα στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες
Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει με ημιδιάφανο φόρεμα στη θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

Θέλω να με αγαπάς εσύ, έγραψε το μοντέλο και ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram

Με ένα ημιδίαφανο φόρεμα επέλεξε η Κλέλια Ανδριολάτου να φωτογραφηθεί πάνω σε σκάφος με φόντο τη θάλασσα.

Το μοντέλο και ηθοποιός συνεχίζει τις καλοκαιρινές αποδράσεις, δημοσιεύοντας υλικό από την καθημερινότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε νέες εικόνες που κοινοποίησε στο Instagram, πόζαρε με το μακρύ φόρεμά της, ενώ σε μερικές λήψεις κρατούσε το ποτό της.

«Θέλω να με αγαπάς εσύ» σημείωσε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή της

