Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache από ιρανικό drone - «Θα υπάρξει απάντηση», απειλεί η Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το περιστατικό «δεν ήταν κάτι σοβαρό», όμως αργότερα κατηγόρησε ευθέως το Ιράν και ενέκρινε στρατιωτική απάντηση - Έξι πλήγματα των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ - Εκρήξεις και στο Μπαχρέιν