Politico: Ο Τραμπ ξεκίνησε τον αιώνα της ταπείνωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Οι ομοιότητες με την υποταγή της Κίνας στη Βρετανία

Η συζήτηση τώρα περιστρέφεται γύρω από δύο δρόμους: είτε η Ευρώπη θα ενισχύσει τη θέση της ως κέντρο ελεύθερου εμπορίου με νέες συμφωνίες (Mercosur, Ινδία, CPTPP), είτε θα καταντήσει πεδίο μάχης στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση ΗΠΑ–Κίνας.Το δίλημμα τίθεται ξεκάθαρα: θα παραμείνει η ΕΕ δέσμια ενός νέου «αιώνα ταπείνωσης» ή θα τολμήσει τις βαθιές μεταρρυθμίσεις που θα της εξασφαλίσουν στρατηγική αυτονομία;