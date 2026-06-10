Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε 70 δισ. δολάρια για απελάσεις και έλεγχο της μετανάστευσης
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε 70 δισ. δολάρια για απελάσεις και έλεγχο της μετανάστευσης
Το πακέτο χρηματοδότησης ενισχύει την ICE και την υπηρεσία συνοριοφυλακής, στο πλαίσιο της πολιτικής μαζικών απελάσεων που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε την Τρίτη νομοσχέδιο που προβλέπει τη διάθεση σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, ενισχύοντας σημαντικά τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.
Το μέτρο εντάσσεται στην πολιτική μαζικών απελάσεων που έχει αναδείξει σε κεντρικό άξονα της δεύτερης προεδρικής του θητείας ο Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, κατά τα επόμενα τρία χρόνια θα διατεθούν περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων εντοπισμού, κράτησης και απέλασης μεταναστών που βρίσκονται παράτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Παράλληλα, προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους περίπου 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP), η οποία είναι αρμόδια για την επιτήρηση των αμερικανικών συνόρων και την αποτροπή παράτυπων εισόδων στη χώρα.
Η έγκριση του πακέτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την υλοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει θέσει ως βασικό στόχο την εντατικοποίηση των ελέγχων και την αύξηση των απελάσεων μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το μέτρο εντάσσεται στην πολιτική μαζικών απελάσεων που έχει αναδείξει σε κεντρικό άξονα της δεύτερης προεδρικής του θητείας ο Ντόναλντ Τραμπ.
Χρηματοδότηση για ICE και συνοριοφυλακήΤο δημοσιονομικό κείμενο είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα και πλέον έλαβε το «πράσινο φως» και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, κατά τα επόμενα τρία χρόνια θα διατεθούν περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων εντοπισμού, κράτησης και απέλασης μεταναστών που βρίσκονται παράτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Παράλληλα, προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους περίπου 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP), η οποία είναι αρμόδια για την επιτήρηση των αμερικανικών συνόρων και την αποτροπή παράτυπων εισόδων στη χώρα.
Πρόβλεψη για έκτακτες δαπάνεςΤο νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης κονδύλι ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του σχεδίου.
Η έγκριση του πακέτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την υλοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει θέσει ως βασικό στόχο την εντατικοποίηση των ελέγχων και την αύξηση των απελάσεων μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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