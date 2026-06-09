Η νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για τη διαιτησία στους τελικούς με τον Ολυμπιακό: «Εμείς και το Αιγάλεω θυμίζει η φάση…»

«Παναγιώτη και Γιώργο πώς θα νιώσετε αν έρθετε στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη και ένα ολόκληρο γήπεδο μπει στη διαδικασία και βρίζει τα δικά σας τα παιδιά. Ελπίζω να μη γίνει κιόλας και να μην είμαι και εκεί και να μπορέσω να τους σταματήσω.Γιατί εσείς εκεί είστε και τώρα και την άλλη φορά. Πώς θα νιώσετε, θα νιώσετε καλά; Ελπίζω να μην χρειαστεί να απαντήσετε και να το νιώσετε», είπε αναφερόμενος στους προέδρους του Ολυμπιακού.