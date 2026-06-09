Η νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για τη διαιτησία στους τελικούς με τον Ολυμπιακό: «Εμείς και το Αιγάλεω θυμίζει η φάση…»
Η νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για τη διαιτησία στους τελικούς με τον Ολυμπιακό: «Εμείς και το Αιγάλεω θυμίζει η φάση…»
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός συνεχίζει να διαμαρτύρεται για τη διαφορά στις βολές υπέρ του Ολυμπιακού
Σε νέα ανάρτηση με την οποία εξέφρασε τη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο σφυρίζουν οι διαιτητές στη σειρά των τελικών με τον Ολυμπιακό έκανε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Η βασική ένσταση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει να κάνει με τη διαφορά στις βολές στους τρεις αγώνες των τελικών της Stoiximan GBL.
Ο κ. Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε τη φωτογραφία του Γιώργου Αγγελόπουλου από το 2012 με την οποία ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε καταγράψει τη διαφωνία του για τις 18 βολές των πράσινων έναντι των 2 της ομάδας του στον τελικό εκείνης της χρονιάς.
Μόνο που στη φωτογραφία που ανέβασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, οι αριθμοί έχουν αλλάξει και είναι 27 οι βολές για τον Παναθηναϊκό και 75 για τον Ολυμπιακό.
«Εμείς και το Αιγάλεω θυμίζει η φάση…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είχε κάνει stories στο Instagram kai κατά τη διάρκεια του Game 3 με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για τους τελικούς της Stoiximan Basket League.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
«Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς… Ο ένας σε κατηφόρα και άλλος σε ανηφόρα..
Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια..».
Στη συνέχεια έκανε λόγο για τις εκτελεσμένες βολές των δύο ομάδων (32 είχε ο Ολυμπιακός, 13 ο Παναθηναϊκός), έγραψε ότι το σκορ «για όσους Έλληνες αγαπάνε το άθλημα, θα έπρεπε να είναι 0-3».
Εν συνεχεία με μερικά βίντεο αναρωτήθηκε για το θέμα της διαιτησίας, ενώ εξέφρασε και από τους κύριους Αγγελόπουλους παράπονα, γιατί δεν σταματάνε τα υβριστικά συνθήματα, σημειώνοντας ότι εκείνος στη θέση τους θα το έκανε.
Η βασική ένσταση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει να κάνει με τη διαφορά στις βολές στους τρεις αγώνες των τελικών της Stoiximan GBL.
Ο κ. Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε τη φωτογραφία του Γιώργου Αγγελόπουλου από το 2012 με την οποία ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε καταγράψει τη διαφωνία του για τις 18 βολές των πράσινων έναντι των 2 της ομάδας του στον τελικό εκείνης της χρονιάς.
Μόνο που στη φωτογραφία που ανέβασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, οι αριθμοί έχουν αλλάξει και είναι 27 οι βολές για τον Παναθηναϊκό και 75 για τον Ολυμπιακό.
«Εμείς και το Αιγάλεω θυμίζει η φάση…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είχε κάνει stories στο Instagram kai κατά τη διάρκεια του Game 3 με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για τους τελικούς της Stoiximan Basket League.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
«Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς… Ο ένας σε κατηφόρα και άλλος σε ανηφόρα..
Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια..».
Στη συνέχεια έκανε λόγο για τις εκτελεσμένες βολές των δύο ομάδων (32 είχε ο Ολυμπιακός, 13 ο Παναθηναϊκός), έγραψε ότι το σκορ «για όσους Έλληνες αγαπάνε το άθλημα, θα έπρεπε να είναι 0-3».
Εν συνεχεία με μερικά βίντεο αναρωτήθηκε για το θέμα της διαιτησίας, ενώ εξέφρασε και από τους κύριους Αγγελόπουλους παράπονα, γιατί δεν σταματάνε τα υβριστικά συνθήματα, σημειώνοντας ότι εκείνος στη θέση τους θα το έκανε.
«Παναγιώτη και Γιώργο πώς θα νιώσετε αν έρθετε στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη και ένα ολόκληρο γήπεδο μπει στη διαδικασία και βρίζει τα δικά σας τα παιδιά. Ελπίζω να μη γίνει κιόλας και να μην είμαι και εκεί και να μπορέσω να τους σταματήσω.
Γιατί εσείς εκεί είστε και τώρα και την άλλη φορά. Πώς θα νιώσετε, θα νιώσετε καλά; Ελπίζω να μην χρειαστεί να απαντήσετε και να το νιώσετε», είπε αναφερόμενος στους προέδρους του Ολυμπιακού.
Tα story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:
Γιατί εσείς εκεί είστε και τώρα και την άλλη φορά. Πώς θα νιώσετε, θα νιώσετε καλά; Ελπίζω να μην χρειαστεί να απαντήσετε και να το νιώσετε», είπε αναφερόμενος στους προέδρους του Ολυμπιακού.
Tα story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:
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