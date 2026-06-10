Ολοκληρώθηκαν τα πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού Apache, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ CENTCOM

Ολοκληρώθηκαν τα πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού Apache, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Αμερικανικά μαχητικά έπληξαν συστήματα αεράμυνας, σταθμούς ελέγχου και ραντάρ κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Κέντρο Διοίκησης της CENTCOM

Ολοκληρώθηκαν τα πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού Apache, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM). Η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει την επιχείρηση «αναλογική απάντηση» στις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και διεθνών πλοίων στην περιοχή.

Στόχοι αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις στόχευσαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης.

«Οι δυνάμεις της CENTCOM έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ με πυρομαχικά ακριβείας που εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», ανέφερε η ανακοίνωση.



«Αναλογική απάντηση» στην κατάρριψη του Apache

Η CENTCOM υποστήριξε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από το Ιράν.

Όπως σημείωσε, τα πλήγματα αποτελούν «αναλογική απάντηση» στις πρόσφατες επιθέσεις που έχουν δεχθεί αμερικανικές δυνάμεις, καθώς και διεθνή πλοία που κινούνται στα ύδατα της περιοχής.



Η κατάρριψη του Apache είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση από την Ουάσιγκτον, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί νωρίτερα ότι η αμερικανική απάντηση θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

Αυξημένη ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στον Περσικό Κόλπο και ειδικότερα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου και τις αμοιβαίες απειλές που ακολούθησαν.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης