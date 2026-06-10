Ολοκληρώθηκαν τα πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού Apache, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ
Ολοκληρώθηκαν τα πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού Apache, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ
Αμερικανικά μαχητικά έπληξαν συστήματα αεράμυνας, σταθμούς ελέγχου και ραντάρ κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Κέντρο Διοίκησης της CENTCOM
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM). Η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει την επιχείρηση «αναλογική απάντηση» στις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και διεθνών πλοίων στην περιοχή.
Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις στόχευσαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης.
«Οι δυνάμεις της CENTCOM έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ με πυρομαχικά ακριβείας που εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», ανέφερε η ανακοίνωση.
Όπως σημείωσε, τα πλήγματα αποτελούν «αναλογική απάντηση» στις πρόσφατες επιθέσεις που έχουν δεχθεί αμερικανικές δυνάμεις, καθώς και διεθνή πλοία που κινούνται στα ύδατα της περιοχής.
Η κατάρριψη του Apache είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση από την Ουάσιγκτον, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί νωρίτερα ότι η αμερικανική απάντηση θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή.
Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου και τις αμοιβαίες απειλές που ακολούθησαν.
Στόχοι αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρΣε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις στόχευσαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης.
«Οι δυνάμεις της CENTCOM έπληξαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, σταθμούς ελέγχου εδάφους και θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ με πυρομαχικά ακριβείας που εκτοξεύθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», ανέφερε η ανακοίνωση.
June 10, 2026
«Αναλογική απάντηση» στην κατάρριψη του ApacheΗ CENTCOM υποστήριξε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από το Ιράν.
Όπως σημείωσε, τα πλήγματα αποτελούν «αναλογική απάντηση» στις πρόσφατες επιθέσεις που έχουν δεχθεί αμερικανικές δυνάμεις, καθώς και διεθνή πλοία που κινούνται στα ύδατα της περιοχής.
U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026
Η κατάρριψη του Apache είχε προκαλέσει έντονη αντίδραση από την Ουάσιγκτον, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί νωρίτερα ότι η αμερικανική απάντηση θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή.
Αυξημένη ένταση στα Στενά του ΟρμούζΗ νέα στρατιωτική επιχείρηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στον Περσικό Κόλπο και ειδικότερα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.
Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου και τις αμοιβαίες απειλές που ακολούθησαν.
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