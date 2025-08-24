Ο Θανάσης Ευθυμιάδης ανακοίνωσε την επιστροφή του στο θέατρο





Θανάσης Ευθυμιάδης έπειτα από χρόνια αποχής.

Θανάσης Ευθυμιάδης μοιράστηκε φωτογραφίες από το χωριό του στη Δράμα και από τη φύση. Τα τελευταία χρόνια εκείνος και η οικογένειά του έχουν υιοθετήσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Επειδή ωστόσο, ένας από τους προορισμούς του, όπως ανέφερε, είναι ψυχαγωγεί τον κόσμο, αποφάσισε να επιστρέψει και πάλι στη σκηνή.





Την επιστροφή του στη σκηνή του θεάτρου ανακοίνωσε οΣύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο ηθοποιός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα βρίσκεται από τον Οκτώβρη στην παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι» στο θέατρο Αλίκη, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό που θα συνυπάρξει ξανά καλλιτεχνικά με αγαπημένους του συναδέλφους.Το Σάββατο 23 Αυγούστου, ο«Ένα δέντρο, όσο ψηλά και αν φτάσει,αν του κόψεις της ρίζες, έπεσεμου έλεγε η γιαγιά μου.Κάθε φορά που επιστρέφω στο χωριό μου (Κεφαλάρι Δράμας), νιώθω τις ρίζες μου να δυναμώνουν και να με δυναμώνουν. Περπατώντας ξυπόλητος στη γη και βουτώντας τα ίδια μέρη που περπατούσαν και βουτούσαν οι γονείς μου και οι πρόγονοί μου, νιώθω ότι κανένας δεν έρχεται "τυχαία" σε αυτή τη ζωή.Όλοι μας έχουμε μία αποστολή.Και όταν γνωρίσεις ποια είναι η αποστολή σου σε αυτή τη ζωή, τότε το ταξίδι αποκτά νόημα» σημείωσε αρχικά ο ηθοποιός.Στη συνέχεια, ανέφερε για το νέο του επαγγελματικό βήμα: «Ένα μεγάλο μέρος τής δικής μου αποστολής, είναι να ψυχαγωγώ τον κόσμο. Είτε πάνω από τη σκηνή του θεάτρου, είτε μέσα από μία οθόνη, είτε μέσα από το μικρόφωνο τού ραδιοφώνου, είτε μέσα από τη συγγραφή βιβλίων, η επικοινωνία με τους ανθρώπους, μού είναι απαραίτητη. Χαίρομαι όταν κάνω τους συνανθρώπους μου, να χαίρονται. Έτσι νιώθω χρήσιμος. Από τον Οκτώβριο (πρώτα ο Θεός) ξανανεβαίνω στη σκηνή του θεάτρου, με πολύ αγαπημένους μου συναδέλφους και συνεργάτες. Θέατρο Αλίκη, "Μπαμπάδες με ρούμι", θα σας τα πω αναλυτικά σε επόμενη ανάρτηση».