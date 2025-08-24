Στην Κεφαλονιά παντρεύτηκε ο ομογενής Άρης Κουρκουμέλης μία ημέρα πριν γίνει υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
Στην Κεφαλονιά παντρεύτηκε ο ομογενής Άρης Κουρκουμέλης μία ημέρα πριν γίνει υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
Ο Άρης Κουρκουμέλης και η Μαριάννα Παντελίδη παντρεύτηκαν στις 19 Αυγούστου 2025 παρουσία 100 καλεσμένων – Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν την επομένη του γάμου
Γάμο στην Κεφαλονιά έκανε ο ομογενής Άρης Κουρκουμέλης, που παντρεύτηκε τη Μαριάννα Παντελίδη το απόγευμα της Τρίτης 19 Αυγούστου 2025.
Ο γάμος, όπως αναφέρει το kefaloniamagazine.gr, έγινε στο ιστορικό Εκκλησάκι της Παναγιάς Πλακούλας στην Άσσο Κεφαλληνίας, που είναι ευρύτερα γνωστό ως το εκκλησάκι των ερωτευμένων. Παρόντες ήταν περίπου 100 ομογενείς και Αμερικανοί φίλοι των νεονύμφων και των οικογενειών τους. Κουμπάροι του ζευγαριού είναι οι Ευάγγελος Βανδώρος και Κωνσταντίνα Μάτη, ενώ το γαμήλιο δείπνο έγινε σε παραλιακό κέντρο στο Φισκάρδο.
Την επομένη του γάμου ανακοινώθηκε ο διορισμός του Άρη Κουρκουμέλη. Αν και ο ίδιος αλλά και οι οικογένειες το γνώριζαν, η είδηση αποτέλεσε έκπληξη για τους καλεσμένους του ζευγαριού. Στο παρελθόν, ο γαμπρός, που είναι δικηγόρος, είχε υπηρετήσει ως ανώτερος Νομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, όπου ηγήθηκε της εφαρμογής των δασμών του Άρθρου 232 στον τομέα της ασφάλειας και του εμπορίου.
Ο Άρης Κουρκουμέλης είναι γιος του Τομ και της Κάθι Κουρκουμέλη, ενώ η σύζυγός του κόρη των Τζέιμς και Στέλλας Παντελίδη. Και οι δύο οικογένειες συγκαταλέγονται στους δωρητές και ευεργέτες των κοινοτήτων, των σχολείων, των συλλόγων και των ευαγών ιδρυμάτων.
Ο γάμος, όπως αναφέρει το kefaloniamagazine.gr, έγινε στο ιστορικό Εκκλησάκι της Παναγιάς Πλακούλας στην Άσσο Κεφαλληνίας, που είναι ευρύτερα γνωστό ως το εκκλησάκι των ερωτευμένων. Παρόντες ήταν περίπου 100 ομογενείς και Αμερικανοί φίλοι των νεονύμφων και των οικογενειών τους. Κουμπάροι του ζευγαριού είναι οι Ευάγγελος Βανδώρος και Κωνσταντίνα Μάτη, ενώ το γαμήλιο δείπνο έγινε σε παραλιακό κέντρο στο Φισκάρδο.
Την επομένη του γάμου ανακοινώθηκε ο διορισμός του Άρη Κουρκουμέλη. Αν και ο ίδιος αλλά και οι οικογένειες το γνώριζαν, η είδηση αποτέλεσε έκπληξη για τους καλεσμένους του ζευγαριού. Στο παρελθόν, ο γαμπρός, που είναι δικηγόρος, είχε υπηρετήσει ως ανώτερος Νομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, όπου ηγήθηκε της εφαρμογής των δασμών του Άρθρου 232 στον τομέα της ασφάλειας και του εμπορίου.
Ο Άρης Κουρκουμέλης είναι γιος του Τομ και της Κάθι Κουρκουμέλη, ενώ η σύζυγός του κόρη των Τζέιμς και Στέλλας Παντελίδη. Και οι δύο οικογένειες συγκαταλέγονται στους δωρητές και ευεργέτες των κοινοτήτων, των σχολείων, των συλλόγων και των ευαγών ιδρυμάτων.
Ειδήσεις σήμερα:
Και δεύτερος δημοσιογράφος δολοφονείται τη φετινή χρονιά στον Ισημερινό
Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά στο Σικάγο και προκαλεί αντιδράσεις: «Δεν θα αφήσουμε τον δικτάτορα να κάνει ότι θέλει»
Φωτιά έξω από τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Κουρσκ της Ρωσίας - Προκλήθηκε από εξουδετέρωση ουκρανικού drone
Και δεύτερος δημοσιογράφος δολοφονείται τη φετινή χρονιά στον Ισημερινό
Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά στο Σικάγο και προκαλεί αντιδράσεις: «Δεν θα αφήσουμε τον δικτάτορα να κάνει ότι θέλει»
Φωτιά έξω από τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Κουρσκ της Ρωσίας - Προκλήθηκε από εξουδετέρωση ουκρανικού drone
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα