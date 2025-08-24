Βόλος: Στον εισαγγελέα ο 40χρονος συζυγοκτόνος – Σκότωσε τη γυναίκα του, άλλαξε ρούχα και κρυβόταν από την Αστυνομία

Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο που βρισκόταν περίπου 200 μέτρα μακριά από το σπίτι του - Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα» φέρεται να είπε