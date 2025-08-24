Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Έδινε σιωπηλή μάχη με τον καρκίνο, το κρατούσε σε κλειστό κύκλο
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Έδινε σιωπηλή μάχη με τον καρκίνο, το κρατούσε σε κλειστό κύκλο
Η επιδείνωση στην υγεία της ήταν μη αναμενόμενη και ραγδαία - Ο σύντροφός της Ντέμης Νικολαΐδης είχε σταθεί στο πλευρό της σαν βράχος- Tην Τρίτη στις 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού η κηδεία της
Εφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 41 ετώνη επιχειρηματίας Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, μετά από μια μεγάλη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί. Η κηδεία της θα γίνει στις 12.30 της Τρίτης, στο κοιμητήριο του Χολαργού.
Η ίδια είχε αποκαλύψει τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο του μαστού σε ανάρτησή της στις αρχές του χρόνου, ενώ ο σύντροφός της Ντέμης Νικολαΐδης στεκόταν διαρκώς δίπλα της στη διάρκεια του αγώνα της.
Όπως χαρακτηριστικά έγραψε στο Instagram ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης: «Πάλεψε γενναία! Είχε δίπλα της τον Ντέμη και τα αγαπημένα της πρόσωπα μέχρι την τελευταία στιγμή που έκλεισαν τα ματάκια της στο νοσοκομείο».
Η Αλεξάνδρα είχε προχωρήσει σε ογκεκτομή και στη συνέχεια έκανε χημειοθεραπεία αλλά και ανοσοθεραπεία. Για πολλούς μήνες κρατούσε κρυφή και σε πολύ κλειστό κύκλο τη μάχη που έδινε για την υγεία της. «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε» ήταν το μήνυμα που είχε στείλει για την Παγκόσμια Ημέρα του Καρκίνου.
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε μεταφέρει τότε πληροφορίες από το περιβάλλον της ίδιας και του Ντέμη Νικολαΐδη λέγοντας: «Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία είναι εδώ και αρκετά χρόνια σύντροφος του Ντέμη μετά τον χωρισμό του από τη Δέσποινα Βανδή έδινε ή μπορεί να δίνει ακόμη μια μάχη με τον καρκίνο. Ξέρω όμως πως έχει φανεί πολύ δυνατή και μαχήτρια. Χθες που ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου αποφάσισε να μιλήσει στον κόσμο. Πριν μερικούς μήνες που ανέβασε μια φωτογραφία με κοντά μαλλιά, μίλησαν για το πόσο της πηγαίνουν - δεν ήξεραν πολλοί άνθρωποι τι περνάει. Είχε επιλέξει να το κρατήσει σε πολύ κλειστό κύκλο».
Η επιχειρηματίας είχε αποχωριστεί τους τελευταίους μήνες τα μακριά ξανθά μαλλιά της και μοιραζόταν συχνά φωτογραφίες με το κοντό της κούρεμα. Οι περισσότεροι αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για μια «στιλιστική» επιλογή.
Ο δύσκολος Αύγουστος που επιδεινώθηκε η υγεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Η νόσος φαινόταν να έχει αντιμετωπιστεί. Κατά πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί του ιδιωτικού νοσοκομείου όπου είχε υποβληθεί στη θεραπευτική αγωγή, εκτιμούσαν πως η πρόγνωση της νόσου θα ήταν καλή, με βάση τουλάχιστον τα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους. Ωστόσο, η εξέλιξη δεν τους επιβεβαίωσε, όπως συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις ογκολογικών ασθενών.
Ο καρκίνος εμφανίστηκε επιθετικός με μεταστάσεις που δεν άφηναν αισιοδοξία για την έκβαση, παρά τη γενναιότητα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου και τα αντανακλαστικά των γιατρών που την παρακολουθούσαν. Από τις αρχές Αυγούστου η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί δραματικά, με τη μάχη κατά του καρκίνου να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η 41χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ του Σαββάτου.
Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και η σχέση της με τον Ντέμη
Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου με καταγωγή από τα Ιωάννινα, είχε κάνει σπουδές στο Πολυτεχνείο και εργαζόταν σε εταιρεία ένδυσης.
Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη δεν ήταν άγνωστη στον χώρο της τηλεόρασης, αν και έχει απομακρυνθεί πολλά χρόνια από αυτόν. Η ίδια είχε κάνει το πέρασμά της στην υποκριτική, μέσα από τη σειρά «Καληνύχτα μαμά» του ΑΝΤ1 το 1996-1997 και τον ρόλο της «μικρής Μαργαρίτας», τηλεοπτικής κόρης της Λίλας Καφαντάρη.
Ωστόσο, δεν συνέχισε με την υποκριτική, ύστερα από την συμμετοχή της στη συγκεκριμένη σειρά αλλά επέλεξε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο της μόδας και της ομορφιάς.
Η άτυχη κοπέλα διατηρούσε σχέση με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ και της Ατλέτικο Μαδρίτης από το 2022. Οι δυο τους είχαν επιλέξει αρχικά να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη κοινή του δημόσια εμφάνιση τον Μάιο του 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ.
Τον περασμένο Μάρτιο, η 41χρονη είχε χάσει και τον πατέρα της, Γεώργιο Νικολαΐδη που έφυγε πλήρης ημερών.
Ειδήσεις σήμερα:
Και δεύτερος δημοσιογράφος δολοφονείται τη φετινή χρονιά στον Ισημερινό
Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά στο Σικάγο και προκαλεί αντιδράσεις: «Δεν θα αφήσουμε τον δικτάτορα να κάνει ότι θέλει»
Φωτιά έξω από τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Κουρσκ της Ρωσίας - Προκλήθηκε από εξουδετέρωση ουκρανικού drone
Η ίδια είχε αποκαλύψει τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο του μαστού σε ανάρτησή της στις αρχές του χρόνου, ενώ ο σύντροφός της Ντέμης Νικολαΐδης στεκόταν διαρκώς δίπλα της στη διάρκεια του αγώνα της.
Όπως χαρακτηριστικά έγραψε στο Instagram ο δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης: «Πάλεψε γενναία! Είχε δίπλα της τον Ντέμη και τα αγαπημένα της πρόσωπα μέχρι την τελευταία στιγμή που έκλεισαν τα ματάκια της στο νοσοκομείο».
Η Αλεξάνδρα είχε προχωρήσει σε ογκεκτομή και στη συνέχεια έκανε χημειοθεραπεία αλλά και ανοσοθεραπεία. Για πολλούς μήνες κρατούσε κρυφή και σε πολύ κλειστό κύκλο τη μάχη που έδινε για την υγεία της. «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε» ήταν το μήνυμα που είχε στείλει για την Παγκόσμια Ημέρα του Καρκίνου.
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε μεταφέρει τότε πληροφορίες από το περιβάλλον της ίδιας και του Ντέμη Νικολαΐδη λέγοντας: «Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία είναι εδώ και αρκετά χρόνια σύντροφος του Ντέμη μετά τον χωρισμό του από τη Δέσποινα Βανδή έδινε ή μπορεί να δίνει ακόμη μια μάχη με τον καρκίνο. Ξέρω όμως πως έχει φανεί πολύ δυνατή και μαχήτρια. Χθες που ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου αποφάσισε να μιλήσει στον κόσμο. Πριν μερικούς μήνες που ανέβασε μια φωτογραφία με κοντά μαλλιά, μίλησαν για το πόσο της πηγαίνουν - δεν ήξεραν πολλοί άνθρωποι τι περνάει. Είχε επιλέξει να το κρατήσει σε πολύ κλειστό κύκλο».
Η επιχειρηματίας είχε αποχωριστεί τους τελευταίους μήνες τα μακριά ξανθά μαλλιά της και μοιραζόταν συχνά φωτογραφίες με το κοντό της κούρεμα. Οι περισσότεροι αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για μια «στιλιστική» επιλογή.
Ο δύσκολος Αύγουστος που επιδεινώθηκε η υγεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Η νόσος φαινόταν να έχει αντιμετωπιστεί. Κατά πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί του ιδιωτικού νοσοκομείου όπου είχε υποβληθεί στη θεραπευτική αγωγή, εκτιμούσαν πως η πρόγνωση της νόσου θα ήταν καλή, με βάση τουλάχιστον τα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους. Ωστόσο, η εξέλιξη δεν τους επιβεβαίωσε, όπως συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις ογκολογικών ασθενών.
Ο καρκίνος εμφανίστηκε επιθετικός με μεταστάσεις που δεν άφηναν αισιοδοξία για την έκβαση, παρά τη γενναιότητα της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου και τα αντανακλαστικά των γιατρών που την παρακολουθούσαν. Από τις αρχές Αυγούστου η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί δραματικά, με τη μάχη κατά του καρκίνου να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η 41χρονη γυναίκα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ του Σαββάτου.
Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και η σχέση της με τον Ντέμη
Η Αλεξάνδρα Νικολαϊδου με καταγωγή από τα Ιωάννινα, είχε κάνει σπουδές στο Πολυτεχνείο και εργαζόταν σε εταιρεία ένδυσης.
Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη δεν ήταν άγνωστη στον χώρο της τηλεόρασης, αν και έχει απομακρυνθεί πολλά χρόνια από αυτόν. Η ίδια είχε κάνει το πέρασμά της στην υποκριτική, μέσα από τη σειρά «Καληνύχτα μαμά» του ΑΝΤ1 το 1996-1997 και τον ρόλο της «μικρής Μαργαρίτας», τηλεοπτικής κόρης της Λίλας Καφαντάρη.
Ωστόσο, δεν συνέχισε με την υποκριτική, ύστερα από την συμμετοχή της στη συγκεκριμένη σειρά αλλά επέλεξε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο της μόδας και της ομορφιάς.
Η άτυχη κοπέλα διατηρούσε σχέση με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ και της Ατλέτικο Μαδρίτης από το 2022. Οι δυο τους είχαν επιλέξει αρχικά να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι πραγματοποίησε την πρώτη κοινή του δημόσια εμφάνιση τον Μάιο του 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ.
Τον περασμένο Μάρτιο, η 41χρονη είχε χάσει και τον πατέρα της, Γεώργιο Νικολαΐδη που έφυγε πλήρης ημερών.
Ειδήσεις σήμερα:
Και δεύτερος δημοσιογράφος δολοφονείται τη φετινή χρονιά στον Ισημερινό
Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να αναπτύξει Εθνοφρουρά στο Σικάγο και προκαλεί αντιδράσεις: «Δεν θα αφήσουμε τον δικτάτορα να κάνει ότι θέλει»
Φωτιά έξω από τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Κουρσκ της Ρωσίας - Προκλήθηκε από εξουδετέρωση ουκρανικού drone
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα