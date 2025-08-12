Η Άριελ Κωνσταντινίδη πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο - Δείτε τις φωτογραφίες
Η Άριελ Κωνσταντινίδη πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο - Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί στα 54 της χρόνια την Παρασκευή 8 Αυγούστου
Εξιτήριο πήρε η Άριελ Κωνσταντινίδη μερικές μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της. Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί στα 54 της χρόνια το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου με καισαρική.
Η Άριελ Κωνσταντινίδη φωτογραφήθηκε χαμογελαστή, μαζί με τη γιατρό της, φορώντας ένα ροζ φόρεμα με φράουλες, ενώ κρατούσε το πορτ-μπεμπέ με την κόρη της. Στη συνέχεια, δημοσίευσε τα σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της στο Instagram. Παράλληλα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους και μια φωτογραφία με την ίδια στο κρεβάτι να κρατάει στην αγκαλιά της το τρίτο της παιδί.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στις πρώτες δηλώσεις που έκανε μετά τη γέννηση της κόρης της, η Άριελ Κωνσταντινίδη περιέγραψε τα συναισθήματά της. Όπως επε στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», τη Δευτέρα 11 Αυγούστου: «Είναι υπέροχα, δεν έχει να κάνει με τη φαντασία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία». Είχε εξηγήσει επίσης, ότι επέλεξε να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της εγκυμοσύνης σε μεγαλύτερη ηλικία, με σκοπό να εμπνεύσει άλλους. «Σε εμένα κυριάρχησαν η τόλμη και η θέληση, το έψαξα πολύ για να βγαίνει η αλήθεια και το καλό».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην αντίδραση των δίδυμων γιων της: «Έχουν ξετρελαθεί. Όμως εξαρχής τους άφηνα ανοιχτό το περιθώριο ότι η οικογένεια δεν έχει ολοκληρωθεί. Το είχα στο μυαλό μου σαν μια εκκρεμότητα. Ήξεραν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κι άλλα αδέρφια».
