Άριελ Κωνσταντινίδη: Γέννησε η ηθοποιός
Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι
Γέννησε η Άριελ Κωνσταντινίδη. Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί στα 54 της χρόνια, το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου. Μητέρα και κόρη χαίρουν άκρας υγείας και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένουν να λάβουν εξιτήριο από το μαιευτήριο για να γυρίσουν στο σπίτι τους και τη νέα τους καθημερινότητα.
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει ήδη δύο γιους, ενώ η γέννηση της κόρης της φαίνεται πως ήρθε να ολοκληρώσει την ευτυχία της. Η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν για την απόφασή της να κάνει κι άλλο παιδί σε αυτή την ηλικία, χωρίς να έχει κάποια σχέση.
Όπως είχε αποκαλύψει πρόσφατα η Άριελ Κωνσταντινίδη, πήρε αυτή την απόφαση μόνη της, μέσω δανεικού ωαρίου και δότη σπέρματος. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωινό» η ηθοποιός ανέφερε για τον ρόλο του πατέρα: «Ο ρόλος του μπαμπά είναι της μεγαλύτερης αγκαλιάς, της μεγαλύτερης προστασίας». Έχοντας συγκινηθεί, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Νιώθω ωραία έτσι. Είναι ευχάριστο. Εξ’ αρχής είχα τόση συγκίνηση γι’ αυτόν τον άνθρωπο, που έγινε δωρητής σπέρματος, που δεν τον ξέρω, γιατί χάρη σε αυτόν υλοποιείται αυτό που ήθελα τόσο πολύ. Έκανα πολλή δουλειά στο να βγάλω όλα τα εμπόδια».
Για την απόφασή της να αποκτήσει παιδί στην ηλικία των 54 ετών με δανεικό ωάριο και σπέρμα από δότη, είχε μιλήσει και σε συνέντευξή της στο διαδικτυακό vidcast της Δάφνης Καραβοκύρη: «Έμεινα έγκυος με δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος. Δεν θα το διακινδύνευα σε τίποτα». Τόνισε επίσης, πως η απόφαση αυτή ήταν απολύτως προσωπική: «Πρώτα από όλα εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω ορμόνες ή κάτι εκβιαστικά, για λόγους ευνόητους. Είναι πολύ προσωπικός δρόμος».
Αναφερόμενη στη ζωή της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην παιδική της ηλικία, αποκάλυψε: «Ήμουν το παιδί, ο σύντροφος και ο μπαμπάς της μαμάς μου. Ήμουν πεντέμισι μηνών έγκυος όταν είπα στη μαμά μου ότι ήμουν έγκυος πρώτη φορά. Φοβόμουν για εκείνη». Η ηθοποιός σχολίασε και τη σχέση με τη μητέρα της, περιγράφοντας την αντίδρασή της στην επιτυχία της: «Όταν έκανα επιτυχία η μαμά μου αρρώσταινε, πάθαινε υστερία».
