Άριελ Κωνσταντινίδη για τη γέννηση της κόρης της: Το ταμπού της ηλικίας δεν με αγγίζει
Άριελ Κωνσταντινίδη για τη γέννηση της κόρης της: Το ταμπού της ηλικίας δεν με αγγίζει
Η 54χρονη ηθοποιός υποδέχτηκε στον κόσμο το τρίτο της παιδί
Το τρίτο της παιδί έφερε στον κόσμο στα 54 της χρόνια η Άριελ Κωνσταντινίδη την Παρασκευή 8 Αυγούστου, με καισαρική τομή. Η ηθοποιός βιώνει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, ενώ έκανε τις πρώτες δηλώσεις για τη γέννηση της κόρης της, μιλώντας και για την αντίδραση των δίδυμων παιδιών της.
Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», η ηθοποιός δήλωσε αρχικά: «Είναι υπέροχα, δεν έχει να κάνει με τη φαντασία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία». Εξήγησε επίσης, ότι επέλεξε να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της εγκυμοσύνης σε μεγαλύτερη ηλικία, με σκοπό να εμπνεύσει άλλους: «Σε εμένα κυριάρχησαν η τόλμη και η θέληση, το έψαξα πολύ για να βγαίνει η αλήθεια και το καλό».
Η Άριελ Κωνσταντινίδη τόνισε στη συνέχεια: «Είναι επιλογή το τι θα κάνεις, υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Κι εγώ δεν ήξερα, έπρεπε να ενημερωθώ. Με τα δικά μου βήματα αποφάσισα πως όλα γίνονται. Το θέμα είναι να το θες και να ξέρεις γιατί το θες».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε σχετικά με την ηλικία της, σημείωσε: «Είναι άλλο τι λένε οι άλλοι και άλλο τι θέλει η καρδιά σου. Ένας καλλιτέχνης πρέπει να εμπνέει. Αυτό θέλω να κάνω και αυτή είναι η δική μου αποστολή. Δεν άκουσα αρνητικά σχόλια, ήταν πιο πολύ το ταμπού της ηλικίας που δεν με αγγίζει. Και να με αποθεώσει, πάλι κάποιο δικό του κομμάτι είναι».
Αναφορικά με τα παιδιά της και την αντίδρασή τους στον ερχομό της αδερφής τους, είπε: «Έχουν ξετρελαθεί. Όμως εξαρχής τους άφηνα ανοιχτό το περιθώριο ότι η οικογένεια δεν έχει ολοκληρωθεί. Το είχα στο μυαλό μου σαν μια εκκρεμότητα. Ήξεραν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κι άλλα αδέρφια».
Κλείνοντας, για τις πρώτες νύχτες με το νεογέννητο, ανέφερε: «Ούτε με τα αγόρια δυσκολεύτηκα. Μέχρι στιγμής η κόρη μου είναι πολύ ήσυχη τη νύχτα».
Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», η ηθοποιός δήλωσε αρχικά: «Είναι υπέροχα, δεν έχει να κάνει με τη φαντασία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία». Εξήγησε επίσης, ότι επέλεξε να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της εγκυμοσύνης σε μεγαλύτερη ηλικία, με σκοπό να εμπνεύσει άλλους: «Σε εμένα κυριάρχησαν η τόλμη και η θέληση, το έψαξα πολύ για να βγαίνει η αλήθεια και το καλό».
Η Άριελ Κωνσταντινίδη τόνισε στη συνέχεια: «Είναι επιλογή το τι θα κάνεις, υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Κι εγώ δεν ήξερα, έπρεπε να ενημερωθώ. Με τα δικά μου βήματα αποφάσισα πως όλα γίνονται. Το θέμα είναι να το θες και να ξέρεις γιατί το θες».
Δείτε το βίντεο
Αναφορικά με τα παιδιά της και την αντίδρασή τους στον ερχομό της αδερφής τους, είπε: «Έχουν ξετρελαθεί. Όμως εξαρχής τους άφηνα ανοιχτό το περιθώριο ότι η οικογένεια δεν έχει ολοκληρωθεί. Το είχα στο μυαλό μου σαν μια εκκρεμότητα. Ήξεραν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κι άλλα αδέρφια».
Κλείνοντας, για τις πρώτες νύχτες με το νεογέννητο, ανέφερε: «Ούτε με τα αγόρια δυσκολεύτηκα. Μέχρι στιγμής η κόρη μου είναι πολύ ήσυχη τη νύχτα».
Ειδήσεις σήμερα:
H τραγωδία της οικογένειας Σαμαρά που συγκίνησε την Ελλάδα - Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Μεταναστευτικό: Μειώνονται 30% οι συμβάσεις για τη σίτιση και το όριο «ανηλικότητας» ανδρών στα 16 χρόνια
H τραγωδία της οικογένειας Σαμαρά που συγκίνησε την Ελλάδα - Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Μεταναστευτικό: Μειώνονται 30% οι συμβάσεις για τη σίτιση και το όριο «ανηλικότητας» ανδρών στα 16 χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα