Η Άριελ Κωνσταντινίδη φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της
Η 54χρονη ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί στις 8 Αυγούστου
Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της φωτογραφήθηκε η Άριελ Κωνσταντινίδη, με το τρυφερό στιγμιότυπο να δημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 54χρονη ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί με καισαρική τομή την Παρασκευή 8 Αυγούστου.
Ο ηθοποιός και φίλος της Άριελ Κωνσταντινίδη, Δημήτρης Γιώτης, την επισκέφτηκε στο μαιευτήριο και έβγαλε μια φωτογραφία με εκείνη και την κόρη της, δημοσιεύοντας στη συνέχεια την εικόνα στο Facebook.
Κάνοντας τις πρώτες της δηλώσεις μετά τη γέννηση της κόρης της, η Άριελ Κωνσταντινίδη μοιράστηκε τα συναισθήματά της. Όπως είπε στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», τη Δευτέρα 11 Αυγούστου: «Είναι υπέροχα, δεν έχει να κάνει με τη φαντασία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία». Εξήγησε επίσης, ότι επέλεξε να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της εγκυμοσύνης σε μεγαλύτερη ηλικία, με σκοπό να εμπνεύσει άλλους. «Σε εμένα κυριάρχησαν η τόλμη και η θέληση, το έψαξα πολύ για να βγαίνει η αλήθεια και το καλό», επισήμανε.
Η ηθοποιός περιέγραψε επίσης την αντίδραση των δίδυμων γιων της: «Έχουν ξετρελαθεί. Όμως εξαρχής τους άφηνα ανοιχτό το περιθώριο ότι η οικογένεια δεν έχει ολοκληρωθεί. Το είχα στο μυαλό μου σαν μια εκκρεμότητα. Ήξεραν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κι άλλα αδέρφια».
