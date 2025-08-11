Η Άριελ Κωνσταντινίδη φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της
GALA
Άριελ Κωνσταντινίδη Κόρη

Η Άριελ Κωνσταντινίδη φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της

Η 54χρονη ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί στις 8 Αυγούστου

Η Άριελ Κωνσταντινίδη φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της
11 ΣΧΟΛΙΑ
Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της φωτογραφήθηκε η Άριελ Κωνσταντινίδη, με το τρυφερό στιγμιότυπο  να δημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 54χρονη ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί με καισαρική τομή την Παρασκευή 8 Αυγούστου. 

Ο ηθοποιός και φίλος της Άριελ Κωνσταντινίδη, Δημήτρης Γιώτης, την επισκέφτηκε στο μαιευτήριο και έβγαλε μια φωτογραφία με εκείνη και την κόρη της, δημοσιεύοντας στη συνέχεια την εικόνα στο Facebook.

Δείτε τη φωτογραφία

Η Άριελ Κωνσταντινίδη φωτογραφίζεται αγκαλιά με την κόρη της

Κάνοντας τις πρώτες της δηλώσεις μετά τη γέννηση της κόρης της, η Άριελ Κωνσταντινίδη μοιράστηκε τα συναισθήματά της. Όπως είπε στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού», τη Δευτέρα 11 Αυγούστου: «Είναι υπέροχα, δεν έχει να κάνει με τη φαντασία, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία». Εξήγησε επίσης, ότι επέλεξε να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία της εγκυμοσύνης σε μεγαλύτερη ηλικία, με σκοπό να εμπνεύσει άλλους. «Σε εμένα κυριάρχησαν η τόλμη και η θέληση, το έψαξα πολύ για να βγαίνει η αλήθεια και το καλό», επισήμανε.

Η ηθοποιός περιέγραψε επίσης την αντίδραση των δίδυμων γιων της: «Έχουν ξετρελαθεί. Όμως εξαρχής τους άφηνα ανοιχτό το περιθώριο ότι η οικογένεια δεν έχει ολοκληρωθεί. Το είχα στο μυαλό μου σαν μια εκκρεμότητα. Ήξεραν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κι άλλα αδέρφια».

Δείτε το βίντεο


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον

Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές

Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης