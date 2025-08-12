Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν «μάχη» με τις φλόγες
Μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα σε όλη τη χώρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα, ενώ οι πολίτες έχουν λάβει μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις περιοχών.
Στον δεύτερο χάρτη μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, αλλά και προς τα πού κινείται ο καπνός, πατώντας εδώ
Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ
