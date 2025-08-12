Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ελληνικής καταγωγής από το Αμβούργο εισήγαγε από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά, αξίας 30 εκατ. ευρώ, κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες, συνελήφθη, του επιβλήθηκε κάθειρξη 13,5 ετών και ζήτησε να αναιρεθεί η καταδικαστική απόφαση, αλλά οι αρεοπαγίτες απέρριψαν την αίτηση και επικύρωσαν την ποινή.Τον Σεπτέμβριο του 2020 στηνέφτασαν πληροφορίες από την Drug Enforcement Administration ότι επικίνδυνο διεθνές κύκλωμα πρόκειται να εισαγάγει στην Ελλάδα από τη Λατινική Αμερική (Εκουαδόρ) μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, άνω των 200 κιλών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της από μέλη του που διαμένουν στην Ελλάδα.Η εισαγωγή θα γινόταν στομε τη χρήση εμπορευματοκιβωτίων με μπανάνες, εντός των οποίων θα ήταν κρυμμένα τα ναρκωτικά, εν αγνοία φυσικά της εταιρείας που έχει παραγγείλει το σχετικό φορτίο.Το κύκλωμα δρούσε μεθοδικά: εντόπιζε στο Εκουαδόρ κοντέινερ τα οποία επρόκειτο να μεταφερθούν με πλοία στο λιμάνι της επιλογής του και μετά κατέγραφε «τον αριθμό των δύο σφραγίδων ασφαλείας του κοντέινερ και δημιουργούσε αντίγραφα αυτών, ακολούθως παραβίαζε τις σφραγίδες και τοποθετούσε εντός του κοντέινερ τα ναρκωτικά και στη συνέχεια το σφράγιζε και πάλι με τις κατασκευασμένες πλαστές σφραγίδες που έφεραν τον ίδιο αριθμό ασφαλείας.Παράλληλα, ένα άλλο ζευγάρι σφραγίδων με τον ίδιο αριθμό το τοποθετούσαν εντός του κοντέινερ μαζί με τα ναρκωτικά ώστε τα μέλη του κυκλώματος που θα βγάλουν τα ναρκωτικά στο λιμάνι προορισμού να τοποθετήσουν εκ νέου καινούριες σφραγίδες με τον ίδιο αριθμό προκειμένου να μην αποκαλύπτεται η παραβίαση».Το 42χρονο μέλος του διεθνούς κυκλώματος είναι ελληνικής καταγωγής, γεννημένο στο Αμβούργο της Γερμανίας. Διέμενε άλλοτε στην Αθήνα και άλλοτε στον τόπο καταγωγής του στην Κεντρική Μακεδονία, αλλάζοντας συνέχεια κατοικίες.Ο ρόλος του ήταν να οργανώσει την παραλαβή των ναρκωτικών από το λιμάνι του Πειραιά και να μεριμνήσει για την περαιτέρω διακίνησή τους.Ο ίδιος κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις γερμανικές αρχές για διακίνηση ναρκωτικών - και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης προερχομένης από τη Λατινική Αμερική.Από το Πρωτοδικείο του Αμβούργου είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση έξι ετών, αλλά διέφυγε στην Ελλάδα προκειμένου να μην εκτίσει την ποινή του. Το διεθνές κύκλωμα δεν διέθετε συνεργάτες στην Ελλάδα για την εξαγωγή της κοκαΐνης από το κοντέινερ και γι’ αυτό και ο 42χρονος αναζητούσε άτομα με πρόσβαση στο λιμάνι, τα οποία θα φρόντιζαν για τη διαδικασία και την παράδοση στον ίδιο.Ετσι, χρησιμοποιήθηκαν(agents provocateurs) από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δρουν ως πράκτορες για την ανακάλυψη και σύλληψη προσώπων που διαπράττουν εγκλήματα.