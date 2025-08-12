Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την ποινή κάθειρξης 13,5 ετών που επιβλήθηκε σε Έλληνα μέλος κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, που εισήγαγε από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά 254,5 κιλά κοκαΐνης, αξίας 30 εκατ. ευρώ
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ελληνικής καταγωγής από το Αμβούργο εισήγαγε από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά 254,5 κιλά κοκαΐνης, αξίας 30 εκατ. ευρώ, κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες, συνελήφθη, του επιβλήθηκε κάθειρξη 13,5 ετών και ζήτησε να αναιρεθεί η καταδικαστική απόφαση, αλλά οι αρεοπαγίτες απέρριψαν την αίτηση και επικύρωσαν την ποινή.
Τον Σεπτέμβριο του 2020 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης έφτασαν πληροφορίες από την Drug Enforcement Administration ότι επικίνδυνο διεθνές κύκλωμα πρόκειται να εισαγάγει στην Ελλάδα από τη Λατινική Αμερική (Εκουαδόρ) μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, άνω των 200 κιλών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της από μέλη του που διαμένουν στην Ελλάδα.
Η εισαγωγή θα γινόταν στο λιμάνι του Πειραιά με τη χρήση εμπορευματοκιβωτίων με μπανάνες, εντός των οποίων θα ήταν κρυμμένα τα ναρκωτικά, εν αγνοία φυσικά της εταιρείας που έχει παραγγείλει το σχετικό φορτίο.
Το κύκλωμα δρούσε μεθοδικά: εντόπιζε στο Εκουαδόρ κοντέινερ τα οποία επρόκειτο να μεταφερθούν με πλοία στο λιμάνι της επιλογής του και μετά κατέγραφε «τον αριθμό των δύο σφραγίδων ασφαλείας του κοντέινερ και δημιουργούσε αντίγραφα αυτών, ακολούθως παραβίαζε τις σφραγίδες και τοποθετούσε εντός του κοντέινερ τα ναρκωτικά και στη συνέχεια το σφράγιζε και πάλι με τις κατασκευασμένες πλαστές σφραγίδες που έφεραν τον ίδιο αριθμό ασφαλείας.
Παράλληλα, ένα άλλο ζευγάρι σφραγίδων με τον ίδιο αριθμό το τοποθετούσαν εντός του κοντέινερ μαζί με τα ναρκωτικά ώστε τα μέλη του κυκλώματος που θα βγάλουν τα ναρκωτικά στο λιμάνι προορισμού να τοποθετήσουν εκ νέου καινούριες σφραγίδες με τον ίδιο αριθμό προκειμένου να μην αποκαλύπτεται η παραβίαση».
Ο ρόλος του ήταν να οργανώσει την παραλαβή των ναρκωτικών από το λιμάνι του Πειραιά και να μεριμνήσει για την περαιτέρω διακίνησή τους.
Ο ίδιος κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις γερμανικές αρχές για διακίνηση ναρκωτικών - και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης προερχομένης από τη Λατινική Αμερική.
Από το Πρωτοδικείο του Αμβούργου είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση έξι ετών, αλλά διέφυγε στην Ελλάδα προκειμένου να μην εκτίσει την ποινή του. Το διεθνές κύκλωμα δεν διέθετε συνεργάτες στην Ελλάδα για την εξαγωγή της κοκαΐνης από το κοντέινερ και γι’ αυτό και ο 42χρονος αναζητούσε άτομα με πρόσβαση στο λιμάνι, τα οποία θα φρόντιζαν για τη διαδικασία και την παράδοση στον ίδιο.
Ετσι, χρησιμοποιήθηκαν δύο αστυνομικοί διείσδυσης (agents provocateurs) από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δρουν ως πράκτορες για την ανακάλυψη και σύλληψη προσώπων που διαπράττουν εγκλήματα.
Τον Σεπτέμβριο του 2020 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης έφτασαν πληροφορίες από την Drug Enforcement Administration ότι επικίνδυνο διεθνές κύκλωμα πρόκειται να εισαγάγει στην Ελλάδα από τη Λατινική Αμερική (Εκουαδόρ) μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, άνω των 200 κιλών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της από μέλη του που διαμένουν στην Ελλάδα.
Η εισαγωγή θα γινόταν στο λιμάνι του Πειραιά με τη χρήση εμπορευματοκιβωτίων με μπανάνες, εντός των οποίων θα ήταν κρυμμένα τα ναρκωτικά, εν αγνοία φυσικά της εταιρείας που έχει παραγγείλει το σχετικό φορτίο.
Το κύκλωμα δρούσε μεθοδικά: εντόπιζε στο Εκουαδόρ κοντέινερ τα οποία επρόκειτο να μεταφερθούν με πλοία στο λιμάνι της επιλογής του και μετά κατέγραφε «τον αριθμό των δύο σφραγίδων ασφαλείας του κοντέινερ και δημιουργούσε αντίγραφα αυτών, ακολούθως παραβίαζε τις σφραγίδες και τοποθετούσε εντός του κοντέινερ τα ναρκωτικά και στη συνέχεια το σφράγιζε και πάλι με τις κατασκευασμένες πλαστές σφραγίδες που έφεραν τον ίδιο αριθμό ασφαλείας.
Παράλληλα, ένα άλλο ζευγάρι σφραγίδων με τον ίδιο αριθμό το τοποθετούσαν εντός του κοντέινερ μαζί με τα ναρκωτικά ώστε τα μέλη του κυκλώματος που θα βγάλουν τα ναρκωτικά στο λιμάνι προορισμού να τοποθετήσουν εκ νέου καινούριες σφραγίδες με τον ίδιο αριθμό προκειμένου να μην αποκαλύπτεται η παραβίαση».
Σε Αθήνα και ΘεσσαλονίκηΤο 42χρονο μέλος του διεθνούς κυκλώματος είναι ελληνικής καταγωγής, γεννημένο στο Αμβούργο της Γερμανίας. Διέμενε άλλοτε στην Αθήνα και άλλοτε στον τόπο καταγωγής του στην Κεντρική Μακεδονία, αλλάζοντας συνέχεια κατοικίες.
Ο ρόλος του ήταν να οργανώσει την παραλαβή των ναρκωτικών από το λιμάνι του Πειραιά και να μεριμνήσει για την περαιτέρω διακίνησή τους.
Ο ίδιος κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις γερμανικές αρχές για διακίνηση ναρκωτικών - και συγκεκριμένα μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης προερχομένης από τη Λατινική Αμερική.
Από το Πρωτοδικείο του Αμβούργου είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση έξι ετών, αλλά διέφυγε στην Ελλάδα προκειμένου να μην εκτίσει την ποινή του. Το διεθνές κύκλωμα δεν διέθετε συνεργάτες στην Ελλάδα για την εξαγωγή της κοκαΐνης από το κοντέινερ και γι’ αυτό και ο 42χρονος αναζητούσε άτομα με πρόσβαση στο λιμάνι, τα οποία θα φρόντιζαν για τη διαδικασία και την παράδοση στον ίδιο.
Ετσι, χρησιμοποιήθηκαν δύο αστυνομικοί διείσδυσης (agents provocateurs) από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δρουν ως πράκτορες για την ανακάλυψη και σύλληψη προσώπων που διαπράττουν εγκλήματα.
Πράγματι, όταν το πλοίο έδεσε στο λιμάνι, οι αστυνομικοί διείσδυσης σε συνεργασία με τελωνειακούς υπαλλήλους άνοιξαν το κοντέινερ και βρήκαν πίσω από τις μπανάνες έξι τσουβάλια με 245 δέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 254,5 κιλών.
Έτσι, το κέρδος που θα είχε το κύκλωμα θα ανερχόταν, στη μεν περίπτωση της χονδρικής πώλησης των 254,5 κιλών από 8 έως 15 εκατ. ευρώ, στη δε περίπτωση της τμηματικής πώλησης από 9 έως 30 εκατ. ευρώ.
Οι δύο αστυνομικοί είχαν λάβει εντολή από τον 42χρονο να μεταφέρουν το «εμπόρευμα» στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει (Airbnb), ενώ απέναντι από αυτό είχε νοικιάσει και δεύτερο.
Πράγματι, οι αστυνομικοί διείσδυσης μετέφεραν με δύο αυτοκίνητα τα έξι τσουβάλια στο διαμέρισμα του 42χρονου. Οταν όλα τα τσουβάλια τοποθετήθηαν στο διαμέρισμα, τα έβγαλε φωτογραφία με το κινητό του και την προώθησε στο group του κυκλώματος προκειμένου να γνωστοποιηθεί η παραλαβή των ναρκωτικών.
Αμέσως, οι δύο αστυνομικοί τού δήλωσαν την ιδιότητά τους, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Πάνω του, ο συλληφθείς έφερε βαρύ οπλισμό, όπως πιστόλι με φυσίγγια 9 mm με διαστελλόμενο βλήμα, γεμιστήρες, δύο μαχαίρια αναδιπλούμενα, λάμα, φακό λέιζερ, 5 κάρτες SIM, 3 κινητά τηλέφωνα και 3.060 ευρώ.
Στα δύο διαμερίσματα κατασχέθηκαν πλέον των 254,5 κιλών κοκαΐνης, 33.000 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο, 21 κάρτες SIM, 19 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί υπολογιστές, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων κ.λπ.
Ο συλληφθείς, όπως ο ίδιος είπε εντάχθηκε στο διεθνές κύκλωμα κατά προτροπή και υπόδειξη Γερμανού υπηκόου, ο οποίος διέμενε στην ίδια με αυτόν γειτονιά του Αμβούργου, ο οποίος μέχρι σήμερα παραμένει ασύλληπτος.
Τα μέλη του κυκλώματος στη μεταξύ τους επικοινωνία χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα τύπου SKY με κρυπτογραφημένο λογισμικό που δεν μπορεί να ανιχνευτεί από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Ακόμη, διέθετε ένα μεγάλο διεθνές δίκτυο συνεργατών και πληροφοριοδοτών στην αλλοδαπή.
Από αυτή τη «διαμεσολάβησή του» για τη συγκεκριμένη ποσότητα θα αποκόμιζε 100.000 ευρώ, όπως είπε ενώπιον των δικαστηρίων.
Από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιώς, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μετάνοιας (!), καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13,5 ετών. Από τον Αρειο Πάγο ζήτησε να αναιρεθεί η καταδικαστική για εκείνον απόφαση, αλλά οι αρεοπαγίτες του Ζ’ Ποινικού Τμήματος απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς που προέβαλε και επικύρωσαν την ποινή.
Μέχρι και 30 εκατομμύριαΣύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η τιμή πώλησης της κοκαΐνης κυμαίνεται από 32.000 έως 60.000 ευρώ ανά κιλό όταν πωλείται χονδρικά και από 35.000 έως 120.000 ευρώ όταν πωλείται ανά γραμμάριο.
Έτσι, το κέρδος που θα είχε το κύκλωμα θα ανερχόταν, στη μεν περίπτωση της χονδρικής πώλησης των 254,5 κιλών από 8 έως 15 εκατ. ευρώ, στη δε περίπτωση της τμηματικής πώλησης από 9 έως 30 εκατ. ευρώ.
Οι δύο αστυνομικοί είχαν λάβει εντολή από τον 42χρονο να μεταφέρουν το «εμπόρευμα» στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει (Airbnb), ενώ απέναντι από αυτό είχε νοικιάσει και δεύτερο.
Πράγματι, οι αστυνομικοί διείσδυσης μετέφεραν με δύο αυτοκίνητα τα έξι τσουβάλια στο διαμέρισμα του 42χρονου. Οταν όλα τα τσουβάλια τοποθετήθηαν στο διαμέρισμα, τα έβγαλε φωτογραφία με το κινητό του και την προώθησε στο group του κυκλώματος προκειμένου να γνωστοποιηθεί η παραλαβή των ναρκωτικών.
Αμέσως, οι δύο αστυνομικοί τού δήλωσαν την ιδιότητά τους, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Πάνω του, ο συλληφθείς έφερε βαρύ οπλισμό, όπως πιστόλι με φυσίγγια 9 mm με διαστελλόμενο βλήμα, γεμιστήρες, δύο μαχαίρια αναδιπλούμενα, λάμα, φακό λέιζερ, 5 κάρτες SIM, 3 κινητά τηλέφωνα και 3.060 ευρώ.
Στα δύο διαμερίσματα κατασχέθηκαν πλέον των 254,5 κιλών κοκαΐνης, 33.000 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο, 21 κάρτες SIM, 19 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητοί υπολογιστές, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων κ.λπ.
Ο συλληφθείς, όπως ο ίδιος είπε εντάχθηκε στο διεθνές κύκλωμα κατά προτροπή και υπόδειξη Γερμανού υπηκόου, ο οποίος διέμενε στην ίδια με αυτόν γειτονιά του Αμβούργου, ο οποίος μέχρι σήμερα παραμένει ασύλληπτος.
Τα μέλη του κυκλώματος στη μεταξύ τους επικοινωνία χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα τύπου SKY με κρυπτογραφημένο λογισμικό που δεν μπορεί να ανιχνευτεί από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Ακόμη, διέθετε ένα μεγάλο διεθνές δίκτυο συνεργατών και πληροφοριοδοτών στην αλλοδαπή.
Από αυτή τη «διαμεσολάβησή του» για τη συγκεκριμένη ποσότητα θα αποκόμιζε 100.000 ευρώ, όπως είπε ενώπιον των δικαστηρίων.
Από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιώς, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μετάνοιας (!), καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13,5 ετών. Από τον Αρειο Πάγο ζήτησε να αναιρεθεί η καταδικαστική για εκείνον απόφαση, αλλά οι αρεοπαγίτες του Ζ’ Ποινικού Τμήματος απέρριψαν όλους τους ισχυρισμούς που προέβαλε και επικύρωσαν την ποινή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα