Κριστιάνο Ρονάλντο: Πανάκριβο το δαχτυλίδι που έδωσε στην Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ - Από 2 έως 5 εκατ. δολάρια η αξία του
«Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι, που συγκαταλέγεται εύκολα μεταξύ των πιο εντυπωσιακών που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια» είπε Αμερικανίδα ειδικός
Μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα μπορούσε να δώσει ένα τόσο πανάκριβο δαχτυλίδι για πρόταση γάμου στην σύντροφό του, καθώς ειδικοί εκτίμησαν ότι το μονόπετρο που πήρε η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ έχει μια αξία κάπου ανάμεσα στα 2 και τα 5 εκατομμύρια δολάρια.
Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Ροντρίγκεζ, διακρίνεται το χέρι της που ακουμπάει εκείνο του συντρόφου της, ενώ το δάχτυλό της κοσμεί το δαχτυλίδι που της πρόσφερε ο Ρονάλντο, ζητώντας της να τoν παντρευτεί. «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε στη λεζάντα.
Η Page Six απευθύνθηκε σε δύο ειδικούς επί των κοσμημάτων καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο κατασκευαστής του μονόπετρουγιατην Ροντρίγκεζ.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Rare Carat, Ατζέι Ανάντ, εκτίμησε ότι η κεντρική πέτρα είναι χρώματος D και άψογης διαύγειας, με πιθανό βάρος πάνω από 30 καράτια, κάτι που θα έστελνε την αξία στα 5 εκατομμύρια δολάρια
Από την πλευρά της η ειδική σε δαχτυλίδια αρραβώνων στη Lorel Diamonds, Λόρα Τέιλορ, είπε για το δαχτυλίδι: «Τα οβάλ κοψίματα είναι γνωστά για τις λαμπερές τους όψεις, που μεγιστοποιούν τη λάμψη και δίνουν στο πετράδι μια φωτεινή, ζωντανή εμφάνιση από κάθε γωνία».
Η ίδια εκτίμησε ότι το κεντρικό πετράδι ζυγίζει μεταξύ 15 και 20 καρατίων και κοστίζει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια. «Η κεντρική πέτρα πλαισιώνεται από σημαντικά διαμάντια στα πλάγια, που προσθέτουν ακόμη περισσότερη λάμψη και κάνουν την ήδη εντυπωσιακή κεντρική πέτρα να φαίνεται ακόμη μεγαλύτερη», συνέχισε, προσθέτοντας ότι είναι πιθανό να είναι σε πλατίνα για λόγους ασφαλείας.
«Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι, που συγκαταλέγεται εύκολα μεταξύ των πιο εντυπωσιακών που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, και ταιριάζει απόλυτα σε ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του ποδοσφαίρου» κατέληξε η Αμερικανίδα ειδικός.
